В Пурвциемсе началось общественное обсуждение стройки коммерческого объекта, под строительство которого потребуется вырубить 16 деревьев. Местные жители возражают, сообщает Rus.Lsm.

Многоэтажные дома в Пурвциемсе вдоль улицы Дзелзавас местные жители называют "китайской стеной". Между ней и дорогой пролегает зеленая площадка с деревьями. Местные жители недавно обратили внимание на маленький плакат, где сказано, что часть деревьев здесь вырубят и построят новое здание.

На участке от дома до дороги планируется вырубить 16 деревьев, чтобы построить магазин.

"Почему надо вырубать деревья здоровые, зеленые? Все дома ждут, пока придет весна и покроется зеленью. Чтобы не видеть эти бетонные коробки. Сейчас все вырубается, асфальтируется. И здесь будет непонятный никому магазин", — говорит жительница Пурвциемса Милана Свердлик.

Она собрала уже 60 подписей соседей и намерена писать жалобу в Рижскую думу.

Как выяснил Rus.Lsm у владельца земельного участка компании Plesko Real Estate, учредителем является компания Rimi Baltic. В Rimi Baltic сообщили, что земельный участок планируют перепродать. Потенциальные покупатель — компания Jysk.

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