В рижских местах для купания самая высокая температура воды - в Кишэзерсе, Бабелите и на Кипсале, +17 градусов, свидетельствует обобщенная Рижской муниципальной полицией информация, сообщает агентство LETA.

Самая низкая температура воды - в Вакарбулли и на Луцавсале, где температура достигает всего 13 и 12 градусов. Температура воды в Вецаки и Румбуле составляет 14 градусов.

Спасатели Рижской муниципальной полиции заботятся о безопасности отдыхающих на всех официальных пляжах и на пляже Кишэзерса, который еще не получил официального статуса места для купания.

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