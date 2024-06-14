Чтобы школьники могли подать заявки на участие в конкурсе на прием в 10-е классы, Рижское самоуправление в этом году организует прием заявок более своевременно, еще до объявления результатов централизованных экзаменов, которое состоится 1 июля, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Прием заявок на конкурс для поступления в 10-е классы рижских государственных гимназий и средних школ начнется 25 июня и продлится до 5 июля, однако в каждой школе эти сроки могут отличаться, поэтому самоуправление призывает следить за дополнительной информацией на сайтах учебных заведений.

Результаты конкурса по приему в 10-х классы рижских государственных гимназий планируется объявить не позднее 8 июля, а результаты поступления в рижские средние школы будут объявлены не позднее 15 июля. Кроме того, результаты будут опубликованы на сайтах школ.

Оценка результатов конкурсов в рижских школах начнется только после получения результатов централизованных экзаменов и свидетельств об основном образовании.

Подача заявок в рижские школы на зачисление в 10-е классы будет проходить по-разному, как в электронном виде, так и очно, поэтому самоуправление призывает учеников и их родителей следить за информацией о приеме на www.izglitiba.riga.lv или на сайте соответствующей школы.

Для поступления в средние школы Рижского самоуправления главным критерием конкурсного отбора будут результаты централизованных экзаменов, а если централизованные экзамены не сданы по уважительным причинам, то будет рассмотрена средняя оценка в выписке об успеваемости.

Дополнительно и без результатов централизованных экзаменов средние школы вправе учитывать указанную в выписке об успеваемости среднюю оценку по учебным предметам.

А в рижских государственных гимназиях главным критерием приема станут результаты централизованных экзаменов и результаты вступительных проверок.

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