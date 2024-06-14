Министерство обороны призывает молодых людей - граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет - до вечера субботы добровольно подать заявку на Службу государственной обороны (СГО), чтобы в январе 2025 года начать 11-месячное обучение, сообщает агентство LETA со ссылкой на Минобороны.

11-месячная служба в подразделении Национальных вооруженных сил с января 2025 года будет осуществляться в Штабном батальоне Национальных вооруженных сил, Воздушных войсках и 2-й Видземской бригаде Земессардзе.

Одновременно до 15 июня текущего года в ходе добровольной подачи заявок до 200 человек планируется принять на пятилетнюю службу в Земессардзе и до 50 человек - на предусмотренную для студентов высших учебных заведений и колледжей программу подготовки офицеров резерва в учреждении военного образования или подразделении Национальных вооруженных сил. Заявку на эти программы можно подать только раз в год.

Для военнослужащего, подавшего заявку на добровольное прохождение СГО и проходящего 11-месячную службу в подразделении Национальных вооруженных сил, запланирована ежемесячная компенсация повседневных расходов в размере 600 евро, а ежемесячная компенсация ежедневных расходов призванным в СГО в обязательном порядке составит 300 евро.

Компенсация по увольнению после окончания службы составляет 1100 евро.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!