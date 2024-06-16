В настоящее время 35,8% мостов в сети государственных дорог Латвии находятся в хорошем состоянии, а 7,2% - в очень плохом, сообщает ГАО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

LVC отмечает, что состояние мостов постепенно улучшается, так как в 2020 году в хорошем состоянии находилось 31,4% мостов, а в очень плохом - 9,2%.

Всего в дорожной сети насчитывается 957 мостов и 958 крупных водопропускных труб и пешеходных туннелей. В период 1941-1990 гг. в Латвии было построено 658 мостов и 787 водопропускных труб, при этом 55 мостов и 44 водопропускные трубы - до 1940 года, а 244 моста и 127 крупных водопропускных труб - после 1991 года.

Ежегодно в стране реконструируется и обновляется от 10 до 20 мостов в зависимости от того, которые из них больше всего нуждаются в ремонте, поскольку при имеющемся финансировании выполнить все необходимые работы невозможно.

Одним из крупнейших проектов в этом году станет строительство нового моста через реку Салаца в Салацгриве, а старый мост, находившийся в плачевном техническом состоянии, будет полностью снесен.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !