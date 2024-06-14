Памятные мероприятия имеют огромное значение и для документирования прошлого, и для будущего, заявил президент Эдгар Ринкевич на мероприятии у мемориала жертвам советской оккупации в Вецриге, посвященном Дню памяти жертв коммунистического геноцида.

"В такие моменты, вспоминая зверства коммунистов, вспоминая жертв сталинского режима, трудно найти слова, потому что слова поверхностны, а боль глубока и останется с нами. Эти памятные мероприятия имеют огромное значение и для документирования прошлого, и для того, чтобы мы, помня, что произошло с нашим народом, сделали все возможное, чтобы подобные события никогда больше не повторились", - сказал Ринкевич.

Тем, кто стал свидетелями преступлений Гитлера и Сталина, было трудно представить, что подобное может повториться в XXI веке, сказал президент.

"К сожалению, это повторяется совсем рядом - в Украине, где убивают мирных жителей, депортируют детей, а родители не знают, что с ними произошло. Это страшные годы XXI века для Европы, Украины, а также для Латвии. Мы по-прежнему должны понимать, что ничего не закончилось - борьба со злом продолжается, и оно должно быть побеждено", - сказал Ринкевич.

В этом году исполняется 83 года со дня массовой депортации 14 июня 1941 года, когда из Латвии были вывезены 15 425 человек - латышей, евреев, русских и поляков, в том числе 3751 ребенок в возрасте до 16 лет.

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