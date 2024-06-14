Министры обороны стран-членов НАТО в пятницу поддержали план, согласно которому НАТО будет координировать военную помощь Украине.

"Мы договорились о плане, в котором изложено, как НАТО будет координировать помощь в области безопасности и обучения", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Миссия, названная "Помощь в области безопасности и обучение для Украины" (NSATU), предусматривает впервые предоставление Украине военной помощи под эгидой официальных структур НАТО. До сих пор страны-члены НАТО координировали помощь Украине через неформальную Контактную группу по обороне Украины.

План был утвержден на нижнем уровне в четверг, а сегодня его утвердили министры обороны. Недавно достигнутое соглашение не включает конкретных финансовых обязательств, но устанавливает, что совместную помощь будет координировать НАТО.

NSATU будет базироваться в немецком городе Висбаден и официально будет запущена на саммите лидеров НАТО в июле в Вашингтоне, сообщил Столтенберг.

NSATU "будет состоять из команды НАТО, находящейся на объекте США в Висбадене, и логистических узлов в восточной части альянса", — рассказал Столтенберг, добавив, что миссией будет руководить генерал, подчиненный Верховному главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе. Ожидается, что в NSATU будут работать почти 700 сотрудников.

"НАТО будет курировать обучение украинских вооруженных сил в учебных центрах союзных стран, поддерживать Украину в планировании и координации пожертвований, управлять передачей и ремонтом оборудования, оказывать поддержку долгосрочному развитию вооруженных сил Украины", — сказал генеральный секретарь НАТО.

Министры обороны стран-членов НАТО также обсудили необходимость укрепления своей оборонной отрасли, обеспечивая устойчивый спрос.

Цель НАТО уже давно заключается в том, чтобы страны-члены выделяли на оборону 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), но до повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года только несколько стран достигли этой цели, и многие страны до сих пор не выполнили её.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед встречей выразил мнение, что 2% недостаточно и цель необходимо повысить. Он предложил установить цель в 2,5% от ВВП. Эстония в этом году выделяет на оборону 3,4% от ВВП и также планирует тратить более 3% в следующем году.

"Если мы посмотрим, сколько Россия сейчас вкладывает в оборону в этом году — около 9% от ВВП, — то мы все понимаем, что если мы в сравнении вкладываем наши 2% в НАТО или 3% до 3,5% в странах Балтии и Польше, то нам все равно нужно вкладывать больше", — сказал Певкур.

Эта встреча министров обороны является последней перед саммитом лидеров НАТО в Вашингтоне в июле. Столтенберг хочет, чтобы страны НАТО на саммите договорились о плане долгосрочной поддержки Украины, оцениваемой в 40 миллиардов евро в год. Нагрузка будет распределена между странами с учетом их ВВП, и США обеспечат 50% помощи, заявил Столтенберг в четверг.

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