В рамках исследовательского проекта на Видземском шоссе (A2) в Ропажском крае у границы Риги (12,43–12,88 км) на левой полосе в экспериментальных целях уложена асфальтовая смесь, в которой часть битума заменена лигнином.

Цель проекта - разработать устойчивую биологическую асфальтовую смесь, частично заменяя битум связующим веществом на возобновляемый биополимер лигнин, который является естественным побочным продуктом переработки древесины и имеет различные применения. Например, в производстве фанеры вместо клея, но его также можно использовать в производстве асфальта.

Лигнин (от латинского слова lignum — дерево, древесина) — вещество, пропитывающее стенки растительных клеток в процессе их одревеснения. Сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях.

С ростом цен на сырье для асфальта и требованиями по защите окружающей среды возникает необходимость в альтернативном связующем для асфальта.

"Использование лигнина для частичной замены битума в асфальтовых смесях - новый подход в производстве асфальта не только в Латвии, но и в мире, эту методику начали углубленно исследовать совсем недавно", - рассказал руководитель проектов отдела исследований и развития Центра компетенции автодорог Latvijas valsts ceļi (LVC) Янис Бауманис отметил. - Реализация экспериментальных участков в реальных условиях предоставляет возможность наблюдать за производительностью предложенных технологий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, исследуя не только теоретические, но и практические вопросы, способствуя более устойчивым решениям в дорожном строительстве."

Он также пояснил, что для включения новых материалов или технологий в спецификации дорожных работ необходимо выполнить определенные действия. Цель этих действий - проверить пригодность предложенных технологий, оценить ограничения и применимость, а также определить четкие технические параметры для включения в спецификации. Такой системный подход особенно важен для инновационных методов или материалов, как в данном случае, поскольку невозможно напрямую перенять зарубежный опыт и практику в спецификации LVC.

Чтобы придать исследованию практическое значение, асфальтовые смеси, разработанные в рамках проекта, должны быть уложены на экспериментальном участке для мониторинга в реальных условиях эксплуатации, поэтому LVC выбрало подходящий участок дороги.

Первая полоса левой проезжей части Видземского шоссе выбрана потому, что экспериментальный участок должен находиться на дороге с высокой интенсивностью движения, с относительно хорошим дорожным основанием. Чтобы его дефекты не влияли на результаты эксперимента, недалеко от асфальтового завода компании Vianova, а строительные работы не сильно мешали движению.

В 2023 году среднесуточная интенсивность движения на этом участке составляла 41 560 транспортных средств в сутки, из которых 9% - грузовые транспортные средства.

На участке длиной 450 метров снят верхний слой асфальта толщиной четыре сантиметра и затем уложен новый верхний слой. Всего уложено три типа асфальтовых смесей с различными долями битума и лигнина.

Подрядчик предоставит на эти экспериментальные работы такую же гарантию, как и на другие объекты восстановления покрытия – три года. Проект не финансируется за счет средств государственного бюджета.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !