В 2015 году на 12 000 жителей Латвии больше уехало, чем вернулось, а в прошлом году это число составило минус тысячу. Чтобы вывести его в плюс, как в Эстонии и Литве, нужно увеличить поддержку и меры в этой сфере, в том числе для открытия бизнеса, сократить бюрократические преграды, считают в неправительственной организации "С мировым опытом в Латвии".

Хотя из Латвии по-прежнему людей уезжает больше, чем возвращается, есть надежда, что скоро минусовые показатели сократятся, поэтому надо работать, чтобы это произошло, подчеркивает Микс Муйжарайс, который с 2017 года возглавляет организацию. Она объединяет около 100 человек, которые в свое время переехали жить за рубеж, а затем вернулись в Латвию, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

Сравним себя с соседями: Литва в 2019 году достигла положительного сальдо реэмиграции. В прошлом году оттуда уехало 10 283, а вернулось 17 549 человек. В Эстонии с 2017 года тоже наблюдаются положительные тенденции, и в прошлом году там было примерно на 150 больше вернувшихся, чем уехавших. Это доказывает, что проблема решаема, подчеркнул Муйжарайс на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Проблема в том, что в новой стратегии развития человеческого капитала реэмиграция не упоминается, хотя важно продолжать активность в этой сфере и выделять на нее средства из госбюджета. Это касается и программы поддержки предпринимательства, так как 15% возвращающихся желают развивать здесь свой бизнес. У этих людей есть контакты за границей, и они могли бы внести большой вклад в латвийскую экономику, особенно в регионах, отмечает Муйжарайс.

К сожалению, программа, на которую за три года отведено 400 000 евро, реализуется децентрализованным способом, деньги направляются в различные самоуправления, что повышает риски бюрократических препятствий. Идея получить дополнительную поддержку от местных властей была хорошей, но не у всех есть возможность выделить софинансирование.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !