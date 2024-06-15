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Температура воды не достигает плюс 20 градусов ни в одном из рижских водоемов, сообщает Рижская муниципальная полиция.

Самая теплая вода - в Кишэзерсе, Даугаве у Кипсалы и Бабелитисе, где температура воды опустилась до плюс 18 градусов.

На пляже в Вакарбулли температура воды составляет плюс 16 градусов, в Даугаве у Румбулы - плюс 14 градусов, а в Даугаве у Луцавсалы плюс 13 градусов.

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