Любой работник каждого медучреждения должен говорить на латышском языке. Что до других языков — будь то русский, арабский или испанский — их доктор знать не обязан, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в эфире программы "ТЧК" на портала Rus.LSM.lv. Пациент имеет право взять с собой близкого человека, который поможет ему общаться с медиками, если это необходимо.

Министр признал, что многие молодые медики не говорят на иностранном языке, поэтому испытывают трудности, общаясь с пациентами, которые не владеют латышским языком.

Одноврменно Абу Мери признал, что в острой ситуации, например, когда пациента доставляют в больницу на "скорой", времени на то, чтобы выяснять, на каких языках способен общаться пациент, зачастую вообще нет. Тогда врачи просто делают свою работу и спасают пациента.

"В соцсетях можно встретить фразы, что пожилые, не говорящие на латышском, или одинокие люди будут брошены. Это не так! Если человек одинок, когда его привезли в больницу, там есть персонал, который ищет способы, как помочь.

Мы не откажем в помощи ни гражданину, ни негражданину, ни туристу. Мы должны помогать в острой ситуации, и больница должна это организовать", - заявил министр.

Если говорить о клиниках, возможным решением могло бы стать указание, какими языками владеет доктор. И когда пациент обратится в регистратуру, будет проще сориентироваться, к какому именно доктору его следует отправить.

Как уже ранее писал портал Delfi, если пациент не владеет государственным языком и говорит на языке, которого медицинский работник не понимает, пациент должен будет сам пригласить обеспечивающего перевод человека. Это предусматривают принятые в четверг, 13 июня, в Сейме в окончательном чтении поправки к закону о правах пациентов.

Изменения в законе не будут применяться в случаях, когда это невозможно по объективным причинам.

Согласно поправкам к закону, перед оказанием плановых медицинских услуг - поставщик услуг обязан проинформировать пациента о стоимости услуг и порядке оплаты.

Также установлено, что руководитель медицинского учреждения несет ответственность за обнародование информации о возможностях получения медицинских услуг и порядке их оплаты в медицинском учреждении.

Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что существуют случаи, когда пациент информируется о необходимости произвести соответствующий платеж только после процедуры. Это создает ситуацию, в которой пациент может быть не в состоянии оплатить полученные услуги.

В законе также закреплены права пациента своевременно получать информацию о своем здоровье. Поправки предусматривают, что эту информацию предоставляет лечащий врач или другие медицинские работники в соответствии со своей компетенцией. Лечащий врач может отложить предоставление информации пациенту только в случае, если он обоснованно предполагает, что немедленное предоставление информации может существенно угрожать жизни или здоровью пациента или других лиц.

Изменения в законе устанавливают, что информация должна предоставляться пациенту в понятной форме, разъясняя медицинские термины и учитывая возраст пациента, его состояние здоровья и опыт.

В законе также закреплена обязанность медицинского учреждения обеспечивать законному представителю несовершеннолетнего пациента или другому выбранному пациентом представителю постоянное присутствие или возможность поддержки во время лечения, если присутствие не мешает лечению и это допускают обстоятельства.

Также установлено, что медицинское учреждение должно обеспечивать физическое и ментальное благополучие несовершеннолетнего пациента во время лечения, право на образование, творческое развитие и досуг в соответствии с возрастом, насколько это возможно. Предусматривается, что медицинское учреждение должно обеспечивать право несовершеннолетнего пациента выражать мнение о медицинской помощи, вносить предложения и жалобы.

Поправки в законе закрепляют, что пациент имеет право на лечение только в присутствии тех лиц, которые непосредственно участвуют в лечении. Также установлено, что пациент имеет право пригласить другое лицо при условии, что это не мешает лечению. Авторы изменений в законе отмечают, что существуют ситуации, когда пациенту необходима особая физическая и эмоциональная поддержка, например, при получении известия о тяжелом или неизлечимом заболевании.

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