В эти выходные, 15 и 16 июня, в Лиепайском международном аэропорту проходит Балтийский международный авиационный салон, в котором принимают участие лучшие пилоты из более чем девяти европейских стран на истребителях, вертолетах, пилотажных самолетах. Первый день авиашоу запечатлел портал Delfi.
Впервые на авиасалоне в странах Балтии пройдут соревнования "Air Masters Cup Freestyle Aerobatics Series", где за главный приз будут бороться лучшие пилоты мира. Квалификационный этап прошел в субботу, а сами соревнования пройдут в воскресенье.
Также в субботу два истребителя F-16 ВВС Португалии продемонстрировали строевой полет.
Фотоотчет с Балтийского авиасалона:
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь