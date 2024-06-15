В эти выходные, 15 и 16 июня, в Лиепайском международном аэропорту проходит Балтийский международный авиационный салон, в котором принимают участие лучшие пилоты из более чем девяти европейских стран на истребителях, вертолетах, пилотажных самолетах. Первый день авиашоу запечатлел портал Delfi.

Впервые на авиасалоне в странах Балтии пройдут соревнования "Air Masters Cup Freestyle Aerobatics Series", где за главный приз будут бороться лучшие пилоты мира. Квалификационный этап прошел в субботу, а сами соревнования пройдут в воскресенье.

Также в субботу два истребителя F-16 ВВС Португалии продемонстрировали строевой полет.

Фотоотчет с Балтийского авиасалона:

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