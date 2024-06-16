В прошлом году в Риге отловили и стерилизовали 810 бездомных кошек, об этом говорится в публичном отчете Рижского самоуправления за 2023 год, который на прошлой неделе утвердила Рижская дума.

В соответствии с нормативными актами самоуправление организует контроль за поголовьем животных в Риге. При выполнении этой обязанности было поймано 423 бездомные собаки и 353 кошки.

685 бездомных собак и кошек были доставлены в приюты для животных, оплаченные Рижским самоуправлением, а 334 кошки и собаки, пострадавшие от несчастных случаев, были доставлены в ветеринарные клиники.

Также за прошлый год в Риге была оказана помощь 1065 диким животным.

Согласно информации Департамента жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы, чтобы сократить количество бездомных кошек, самоуправление реализует программу контроля "отловить-стерилизовать-отпустить". После осмотра сертифицированным ветеринарным врачом больных кошек усыпляют, а здоровых стерилизуют, прививают от бешенства и возвращают в их места жительства.

Бездомных собак отвозят в приют для животных Ulubele, с которым муниципалитет заключил договор на оказание услуг.

Этим животным оплачивается 14 дней содержания, после чего они возвращаются найденным владельцам или в частный приют, который продолжает подыскивать для них новый дом.

Неизлечимо больных животных усыпляют после заключения сертифицированного ветеринарного врача.

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