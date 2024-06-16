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Из-за уменьшения притока украинских беженцев население Риги в прошлом году сократилось на 4600 человек, говорится в утвержденном Рижской думой публичном отчете Рижского самоуправления за 2023 год.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в начале этого года в Риге проживало 674 500 человек, что на 0,7% меньше, чем в прошлом году.

Население столицы неуклонно сокращается с 2017 года. Только в 2022 году эту тенденцию удалось переломить благодаря притоку украинских беженцев. Фактор украинских беженцев также определил положительное сальдо миграции в Риге в 2022 году, когда оно достигло 14,3 человека на 1000 жителей.

В прошлом году численность трудоспособного населения Риги составила 378 200 человек, что на 3000 больше, чем в предыдущем году. Доля этой группы в населении города осталась на уровне 62%.

Число детей и молодежи в Риге в течение года оставалось стабильным и составляло 92 400 человек.

Население старше трудоспособного возраста в Риге составляло 138 800 человек, или 22,8% от общей численности населения.

Средний возраст населения Риги составлял 42 года, что соответствует среднему показателю по стране.

Этнический состав населения столицы также не претерпел значительных изменений: на начало 2023 года в Риге проживало 47% латышей и 35% русских. Количество украинцев из-за приезда беженцев увеличилось с 3,5% до 4,9%.

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