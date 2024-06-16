Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Россия должна полностью вывести свои войска из Украины и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на саммите в Швейцарии, сообщает канцелярия президента.

На саммите Ринкевич осудил агрессию России против Украины, подчеркнув ее глобальное влияние в сфере продовольственной безопасности, ядерной безопасности, гуманитарных и других вопросах. Он отметил, что международное сообщество должно работать над всеобъемлющей дорожной картой для достижения мира.

В дискуссии о возвращении депортированных Россией пленных и украинских детей Ринкевич осудил "целенаправленные депортации, проводимые Россией, и подчеркнул важность участия международного сообщества для облегчения возвращения и психологической реабилитации депортированных Россией украинских граждан, особенно детей". Президент Латвии отметил, что необходимо использовать международные организации и двусторонние контакты.

Президент также призвал другие страны последовать примеру Латвии, которая открыла в Украине три центра поддержки, где женщинам и детям оказываются различные виды помощи.

Ринкевич также подчеркнул важность документирования российских преступлений и нарушений прав человека, указав на то, что украинских мальчиков в России, достигших призывного возраста, незаконно призывают в российскую армию. "Подобные нарушения должны быть осуждены, а возвращение похищенных детей должно быть поддержано Международным уголовным судом", - подчеркнул Ринкевич.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit