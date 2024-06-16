Россия должна полностью вывести свои войска из Украины и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на саммите в Швейцарии, сообщает канцелярия президента.

На саммите Ринкевич осудил агрессию России против Украины, подчеркнув ее глобальное влияние в сфере продовольственной безопасности, ядерной безопасности, гуманитарных и других вопросах. Он отметил, что международное сообщество должно работать над всеобъемлющей дорожной картой для достижения мира.

В дискуссии о возвращении депортированных Россией пленных и украинских детей Ринкевич осудил "целенаправленные депортации, проводимые Россией, и подчеркнул важность участия международного сообщества для облегчения возвращения и психологической реабилитации депортированных Россией украинских граждан, особенно детей". Президент Латвии отметил, что необходимо использовать международные организации и двусторонние контакты.

Президент также призвал другие страны последовать примеру Латвии, которая открыла в Украине три центра поддержки, где женщинам и детям оказываются различные виды помощи.

Ринкевич также подчеркнул важность документирования российских преступлений и нарушений прав человека, указав на то, что украинских мальчиков в России, достигших призывного возраста, незаконно призывают в российскую армию. "Подобные нарушения должны быть осуждены, а возвращение похищенных детей должно быть поддержано Международным уголовным судом", - подчеркнул Ринкевич.

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