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Число случаев насилия среди школьников увеличивается, сказал в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолфс Калванс.

По его словам, проблему создают и статистические данные.

Калванс указал, что школьников, склонных к насилию, можно разделить на две группы. В первую группу входят те дети, у которых наблюдаются нарушения поведения в тяжелом форме, и которым нужна поддержка специалистов.

Во вторую группу входят те дети, у которых наблюдаются общие нарушения поведения и отношения, проблемы с социальными навыками, уважением к школьным ценностям. Однако нельзя сказать, что эти школьники нуждаются в поддержке специалистов.

"Больше школьников во второй группе", - отметил Калванс, говоря о насилии в среде школьников.

Говоря о случае, который произошел в школе в Бабите, где учащийся ударил учителя вилкой, Калванс отметил, что учебное заведение сделало очень многое, но в школах есть правовая база, деятельность школ строго регламентирована.

В качестве одного из решений Калванс назвал усиление авторитета школ в нормативных актах.

Ранее сообщалось, что 28 мая в одном из классов начальной школы Бабитской средней школы произошел конфликт, в котором участвовали ученик и учитель. После того, как учительница попросила ребенка снять шапку за обеденным столом, ученик якобы педагога вилкой.

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