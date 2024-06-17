В субботу, 15 июня, многих рижан удивил масштабный фейерверк на набережной, напротив Музея оккупации. В Рижской думе отмечают, фейерверк была согласован и частным лицам его проводить не запрещено.
Хотя несколько человек предположили, что фейерверк является частью мероприятия "Baltic Pride 2024", однако, когда в соцсетях появилось все больше свидетельств с места событий, стало ясно, что фейерверк связан с частным мероприятием.
Это тоже вызвало вопросы у ряда пользователей соцсетей.
"Происходит ли фейерверк @RigasDome, пока вывешены латвийские флаги с траурной лентой? В Новый год даже больше не стреляем, что сегодня такое супер-особенное?", - пишет Висмандс Меньокс (@VIzmands).
В Рижской думе отмечают, что на салют было выданное самоуправлением разрешение, и заявка была подана в установленном порядке.
Салют проходил в акватории Даугавы между Каменным мостом и Железнодорожным мостом с 22:50 до 22:55.
Как поясняет самоуправление, на территории Риги запрещено использовать пиротехнику в период с 23:00 до 7:00. Это можно делать, если это согласовано с исполнительным директором города Риги, за исключением установленных государством праздничных дней.
Кроме того, местная власть отмечает, что частным лицам устраивать фейерверки не запрещено, а самоуправление за последние годы воздержалось от проведения салютов.
Уже сообщалось, что к моменту окончания войны России в Украине крупнейшие города Латвии договорились не устраивать праздничный салют.
В последние годы, однако, несколько муниципалитетов от этого соглашения отступили.