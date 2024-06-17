В субботу, 15 июня, многих рижан удивил масштабный фейерверк на набережной, напротив Музея оккупации. В Рижской думе отмечают, фейерверк была согласован и частным лицам его проводить не запрещено.

Хотя несколько человек предположили, что фейерверк является частью мероприятия "Baltic Pride 2024", однако, когда в соцсетях появилось все больше свидетельств с места событий, стало ясно, что фейерверк связан с частным мероприятием.

Это тоже вызвало вопросы у ряда пользователей соцсетей.

Vai notiek uguņošana @RigasDome , kamēr izkārti LV karogi ar sēru lenti? Jaunajā gadā pat vairs nešaujam, kas šodien tāds super īpašs? — Vismands Menjoks (@VIzmands) June 15, 2024

Krievu okupanti Rīgā svin kāzas. Pie okupācijas muzeja. Okupantu valodā.

Pavadošās dziesmas vārdi zīmīgi - “this is the end”. Ceru, ka gan krievu okupantiem, gan viņu aktivitātēm Latvijā ir beigas. pic.twitter.com/pD7akXoO7I — Nils 🇱🇻🤝🇺🇦 (@m_m_nils) June 15, 2024

"Происходит ли фейерверк @RigasDome, пока вывешены латвийские флаги с траурной лентой? В Новый год даже больше не стреляем, что сегодня такое супер-особенное?", - пишет Висмандс Меньокс (@VIzmands).

В Рижской думе отмечают, что на салют было выданное самоуправлением разрешение, и заявка была подана в установленном порядке.

Салют проходил в акватории Даугавы между Каменным мостом и Железнодорожным мостом с 22:50 до 22:55.

Как поясняет самоуправление, на территории Риги запрещено использовать пиротехнику в период с 23:00 до 7:00. Это можно делать, если это согласовано с исполнительным директором города Риги, за исключением установленных государством праздничных дней.

Кроме того, местная власть отмечает, что частным лицам устраивать фейерверки не запрещено, а самоуправление за последние годы воздержалось от проведения салютов.

Уже сообщалось, что к моменту окончания войны России в Украине крупнейшие города Латвии договорились не устраивать праздничный салют.

В последние годы, однако, несколько муниципалитетов от этого соглашения отступили.

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