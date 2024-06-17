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Как сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3, жителям дома мешают туристические кораблики, пришвартовавшиеся между Каменным и Вантовым мостами. С помощью рупора они приглашает гостей города на борт, сообщая, что на борту также есть бар. Такое звуковое сообщение повторяется каждую минуту.

"Жить и работать под влиянием такой аудиорекламы забавно. Мы понимаем место и шум транспорта, но это не влияет на психику, в отличие от регулярно воспроизводящегося одного и того же сообщения. К сожалению, похоже, что руки у всех коротки или нет мотивации устранить проблему", - отметила Ренате.

В свою очередь Марис говорит, что "аудиореклама с судов "Лиепая" и "Елгава" создает совершенно деградирующее впечатление о городе, и сломанный английский создает впечатление, что мы находимся в какой-то деревне третьего мира, а не в современной европейской столице.

Капитан кораблика Илья, впрочем, считает, что хозяин судна конкурентов Янис ставит все препятствия, чтобы отнять клиентов. Капитан также не считает, что воспроизводимое аудио кому-то вообще может помешать.

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