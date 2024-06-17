Спустя чуть более недели после выборов в Европарламент в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) - выяснение отношений. Три члена ЦИК обвинили главу комиссии Кристине Саулите в недостаточном участии в обобщении результатов выборов. Это якобы привело к тому, что у членов ЦИК не было возможности убедиться в результатах.

Кристине Саулите отвергла обвинения и подчеркнула, что они "совершенно неуместны". Свою позицию изложили и соответствующие члены ЦИК, и глава комиссии.

На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение утвердить результаты выборов в Европарламент: шесть членов проголосовали "за" и трое воздержались.

До этого состоялись дебаты по проекту решения. Член комиссии Алдис Аустерс, который был выдвинут в ЦИК коалиционными "Прогрессивными", заявил на заседании, что тот уровень формальности, с которым члены ЦИК были вовлечены в подведение итогов выборов, по его мнению, является противоправным. Это не соответствовало требованию законодателя о том, чтобы представители политических партий, выдвинутые Сеймом, участвуют в работе ЦИК, обеспечивая тем самым нейтральность процесса, считает Аустерс.

Аустерс заявил, что недопустимо "выдвигать решение" и просить утверждения в ситуации, когда члены ЦК не прошли через содержащиеся в нем "сложные расчеты", не убедились, "все ли правильно".

"Я сам был на нескольких избирательных участках в качестве наблюдателя. Ну, не было там все в принципе совсем правильно - были мелкие нарушения, недочеты", - сказал Остерс, отметив, что весь этот опыт нужно шире обсуждать, прежде чем ЦИК одобрит результаты.

Аустерс отметил, что у ЦИК еще есть месяц на принятие итогового решения. Он предложил внимательно ознакомиться с решением, в котором собраны все протоколы избирательных комиссий. Как заявил член ЦИК, комиссия не выносила вердикт по каждому из таких решений, и "система была создана за спиной комиссии".

"Тот факт, что нам не разрешили присутствовать там в ночь выборов и наблюдать за тем, как собирались избирательные протоколы с участков, был, на мой взгляд, симптомом всей проблемы", - сказал Аустерс, критически оценивающий централизацию стратегических решений в руках "администрации" ЦИК.

В своем выступлении Аустерс выразил недоверие Саулите и подчеркнул, что продолжать работу по такой модели невозможно - Сейму придется сделать серьезные выводы, чтобы не допустить подобных проблем в будущем.

Представитель оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Ринголдс Балодис заявил, что Аустерс очень точно сформулировал то, что думал и он.

"То, что мы, как члены Центральной избирательной комиссии, не можем быть уверены в том, что эти результаты выборов действительно отражают результаты выборов... У меня нет оснований сомневаться, но и нет оснований соглашаться, потому что в данном случае мы были действительно "изолированы", - сказал Балодис.

Он заявил, что у Саулите нет понимания об управлении коллегиальным учреждением, поскольку членам ЦИК

также должна быть предоставлена ​​возможность проверить результаты. Члены ЦИК не являются машинами для голосования, подчеркнул Балодис, который вместе с Аустерсом подготовил отдельное мнение о том, что согласно закону у членов ЦИК есть право получить доступ к утвержденным результатам. Это мнение будет направлено спикеру Сейма Дайге Миерине (Союз "зеленых" и крестьян) и в парламентские фракции.

Член ЦИК подчеркнул, что этот шаг не направлен на дестабилизацию ситуации, поскольку есть достаточно времени для ее переоценки.

Член ЦИК, выдвинутый оппозиционной "Стабильностью", Ина Свилане подчеркнула, что она определенно согласна с Аустерсом и Балодисом относительно вышеупомянутых фактов и обстоятельств. Исходя из принципов открытости, Свилане был удивлен тем, "насколько вульгарным" был процесс сбора результатов выборов, к которому не допускались члены Центральной избирательной комиссии, им не дали убедиться в том, как собирались голоса.

В свою очередь, глава ЦИК Кристине Саулите в своем ответе попросила упомянутых коллег уточнить, указав по существу, есть ли какие-то конкретные вопросы, связанные с принятием решений, в которых избирательная комиссия не участвовала. "ЦИК участвовала абсолютно во всех решениях", - подчеркнула Саулите.

Глава ЦИК заявила, что насколько каждый конкретный член ЦИКК хочет участвовать - это отдельный вопрос. Есть есть члены ЦИК, которые более активно участвуют в процессах, а есть и те, кто говорит, что хочет участвовать, "но когда придет работа, то, извините, никакой работы нет".

Говоря о вопросах подсчета и подведения итогов голосов, Саулите подчеркнула, что чуть больше года назад члены Центральной избирательной комиссии пришли в учреждение, "у которого не было абсолютно ничего" - ни системы управления выборами, ни онлайн-списка избирателей.

"Мы построили это учреждение полностью с нуля, с новыми сотрудниками, с новой структурой, с новыми регулированиями, которых вообще не существовало [до этого]", - подчеркнула председатель ЦИК.

Обвинения в то, что члены ЦИК были недостаточно вовлечены в процесс, ""совершенно неуместны", подчеркнула Саулите. Она также обратила внимание на то, что все механизмы, задействованные на выборах в Европарламент, были утверждены решением ЦИК и ни одно решение "не появилось из ниоткуда". В принятии решений участвовали все члены комиссии.

Саулите отметила, что некоторые члены ЦИК очень хотели посмотреть, как подсчитываются голоса. Неоднократно указывалось, что подсчет голосов происходит только на избирательных участках, где и можно за этим следить, и что в помещении самой Центральной избирательной комиссии никто не подсчитывает голоса.

После подсчета голосов на соответствующих участках голоса обобщались, а не подсчитывались в избирательной комиссии самоуправления, и информация постепенно поступала вечером и ночью дня выборов во временную систему Центральной избирательной комиссии вечером в день выборов. Ни Саулите, ни какой-либо другой член ЦИК не обобщал результаты, потому что это делает система, подчеркнул Саулите, добавив, что утверждение о том, что кому-то в чем-то было отказано, не соответствует действительности.

Саулите также подчеркнула, что члены ЦИК знали, что используемая система признана безопасной учреждением по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий "Cert.lv".

В ответ на заявление представителя "Стабильности" Свилане о том, что в Латвии используется та же система, что и на выборах в Европарламент других стран, глава Центризбиркома пояснила, что это не так, и пригласила коллег ознакомиться себя с публично доступной информацией.

Представитель Верховного суда в ЦИК, сенатор Верховного суда, судья Марика Сенкане призвала провести голосование для подтверждения результатов выборов Европарламента Член ЦИК отметила, что пока на заседании прозвучали лишь некоторые субъективные сомнения и информация о мелких неточностях. У любых сомнений должны быть обоснования, а если такого обоснований нет, то нужно дать процессу "идти своим чередом", подчеркнула Сенкане.

Утвержденные результаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в итоге официально утвердила результаты выборов в Европейский парламент.

Шесть членов ЦИК проголосовали за утверждение результатов выборов, трое воздержались.

Согласно результатам голосования, от "Нового Единства" в Европарламент избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, от Национального объединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.

"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Иварс Иябс, "Объединенный список" (ОС) - Рейнис Познякс, "Прогрессивных" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, партию "Латвия на первом месте" (ЛПМ) - Вилис Криштопанс.

"Новое Единство" получило на выборах 25,09% голосов, Нацобъединение - 22,07%, "Для развития Латвии" - 9,36%, ОС - 8,18%, "Прогрессивные" - 7,45%, "Согласие" - 7,13%, ЛПM - 6,16%.

Из 1 541 102 избирателей, имеющих право голоса, участие в голосовании приняли 521 226 человек, или 33,82%.

Самая высокая явка была в Видземе, где проголосовали 176 144 избирателя, а меньше всего избирателей пришло на участки в Латгале - 47 030.

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