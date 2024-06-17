После того, как пост главы комиссии Сейма по иностранным делам станет вакантным, допускается рассмотрение кандидатуры депутата Сейма, бывшего спикера Сейма и министра обороны Инары Мурниеце (Национальное объединение) на этот пост, свидетельствует неофициальная информация.

При этом отмечается, что обсуждения по существу о том, кто может быть наиболее подходящим претендентом на эту должность, еще не проходило.

Перемены в руководстве комиссии по иностранным делам ожидаются в связи с тем, что председатель комиссии Рихардс Колс (Нацобъединение) избран в Европейский парламент.

Как сообщалось, от Нацобъединения в Европарламент избраны Роберт Зиле и Колс.

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