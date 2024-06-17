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Ассоциация ветеранов Латвийской армии призывает учредить новую отмечаемую дату - День ветеранов международных операций Национальных вооруженных сил (НВС), сообщает агентство LETA.

Организация предлагает отмечать этот день в День Святого Георгия - 23 апреля. Соответствующую инициативу Ассоциация ветеранов разместила на портале Manabalss.lv с целью собрать необходимое количество подписей, чтобы затем подать ее в Сейм.

"Хочу способствовать повышению осведомленности общества о вкладе ветеранов международных операций в безопасность Латвии и международную безопасность. Это укрепит связь между ветеранами и обществом, способствуя усилению их роли в национальной и мировой безопасности", - отметил член правления ассоциации Виталий Дубов.

Дубов подчеркнул, что такой день укрепит чувство общности ветеранов и их близких, сохранит память о солдатах, погибших в международных операциях, повысит осведомленность общества о вкладе солдат международных операций в обеспечение национальной и мировой безопасности, а также будет способствовать выбору молодым поколением военной профессии.

В этот день чествовали бы и семьи ветеранов, подчеркивая их важную роль и поддержку.

В Эстонии 23 апреля уже отмечается День ветеранов международных операций.

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