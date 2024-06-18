На прошлой неделе Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону, которые предусматривают, что с 2025 года для части собственников квартир постепенно вырастет плата за пользование не принадлежащей им землей, если ее кадастровая стоимость повысится.

Плата будет постепенно увеличиваться на 30% в год, чтобы жильцам не пришлось испытывать быстрый рост затрат из-за повышения кадастровой стоимости.

Закон предусматривает, что, если право законного пользования землей относится к собственникам жилого дома и кадастровая стоимость земли в пользовании на 1 января 2025 года превышает ее текущую кадастровую стоимость в 2024 году, то соответствующая плата за пользование землей с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года будет увеличиваться на 30% каждый год по сравнению с предыдущим годом, пока не будет достигнут ее размер, соответствующий текущей кадастровой стоимости.

При этом сохранен нынешний процент платы за землепользование - 4% от кадастровой стоимости земли. Также стороны смогут согласовать иной размер платы за землепользование. Поправки были внесены для выполнения решения Конституционного суда.

Ожидаемое увеличение платежей за пользование землей в долевой собственности с 2025 года будет зависеть от места проживания. Также увеличение может зависеть от того, идет ли речь о частном доме или квартире.

При этом у других владельцев квартир платеж немного уменьшится.

Например, ориентировочно предполагается, что платеж за двухкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме в Майори, вероятно, вырастет с 2025 года с нынешних 135 евро до 176 евро. В 2029 году платеж может достичь 800 евро в год.

За однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме в Риге, на улицах Цесу и Индрану, с 2025 года плата может вырасти с нынешних 114 евро до 148 евро. С другой стороны, в 2029 году плата может повыситься до 280 евро.

За трехкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме в Пурвциемсе с 2025 года плата с 88 евро, вероятно, снизится до 74 евро.

За трехкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме в Иманте плата за землепользование со следующего года может вырасти с 60 евро до 74 евро.

Что касается частных домов, то ориентировочно предполагается, что за частный дом в Лиелупе, где плата за землепользование в настоящее время составляет 4728 евро, со следующего года она может вырасти до 6146 евро. Продолжая увеличиваться на 30% в год по сравнению с предыдущим годом, в 2029 году плата может достичь 17 906 евро, говорится в аннотации к законопроекту.

Например, в Буллюциемсе за частный дом плата за пользование землей может уменьшиться с 2025 по 2029 год с 2101 до 1929 евро.

В Марупском крае плата за пользование землей под частным домом в Терини может вырасти с 1047 евро до 1361 евро в 2025 году и, возможно, достичь 2039 евро с 2027 года.

Вместо 902 евро за частный дом в Балтэзерсе Адажского края в следующем году придется платить 1173 евро, а в 2027 году, по текущим расчетам, 1681 евро.

Не такой большой прирост ожидается на коммерческие помещения и общественные здания. В Тихом центре Риги плата за пользование землей под торговым зданием может вырасти с 2433 евро до 3283 евро.

Для зданий медицинских учреждений в центре Риги плата может увеличится примерно с 6670 евро до 10 606 евро.

Ранее председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин признал, что универсального решения проблемы принудительной долевой собственности не существует, и принятые поправки могут быть оспорены в Конституционном суде.

Поэтому Юдин призвал Министерство юстиции сроки подготовить предложение о прекращении принудительной долевой собственности в разумные сроки.

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