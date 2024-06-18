Рано утром в понедельник, 17 июня, в 5:36 Государственная полиция получила вызов на улицу Берзлапас в Марупе, где произошло столкновение внедорожника BMW X5 и автомобиля Volvo.

Прибыв на место происшествия, полиция получила объяснения от водителей обоих транспортных средств. Обстоятельства аварии еще выясняются.



Хозяин BMW после аварии снял себя на видео рядом со своей разбитой машиной и похвастался ее прочностью. Хотя передняя часть автомобиля основательно разбита, сам водитель не получил ни царапины.

По словам водителя BMW, он рано утром поехал из Марупе в Яунмарупе, чтобы купить корм котам. На перекресток возле логистического центра Kreiss навстречу ему выскочил автомобиль Volvo, и столкновения избежать не удалось.

"Фантастическая машина! Наверное, следующую машину я тоже куплю BMW. Всем хорошего дня и всегда относитесь к таким вещам позитивно - главное, чтобы все было в порядке", - сказал водитель разбитого BMW X5.

Dzelzis beigts.

Pats vesels, tas galvenais.

Attieksme pareiza 😎

Kriptoplikpauris pic.twitter.com/J6xOoPiz9D — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) June 17, 2024

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