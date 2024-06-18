Я еще в сентябре прошлого года знал и предсказал, что Boston Celtics и Кристапс Порзиньгис станут чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), написал в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Как сообщалось, Кристапс Порзиньгис в составе баскетбольного клуба Boston Celtics в понедельник завоевал чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), став первым латвийским баскетболистом - чемпионом НБА.
Поздравляя Порзиньгиса и Celtics, Ринкевич выложил в сети X сентябрьское фото, где он получает футболку Celtics с именем Порзиньгиса от губернатора штата Массачусетс Мауры Хейли.
За историческим событием в Бостоне лично наблюдал баскетбольный агент Мартиньш Лаува и несколько латвийских болельщиков.
В соцсетях появились ироничные посты о том, не следует ли в Латвии по случаю победы Порзиньгиса объявить выходной, как это было сделано в прошлом году в честь бронзовой медали Латвии на чемпионате мира по хоккею.