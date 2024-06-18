Я еще в сентябре прошлого года знал и предсказал, что Boston Celtics и Кристапс Порзиньгис станут чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), написал в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщалось, Кристапс Порзиньгис в составе баскетбольного клуба Boston Celtics в понедельник завоевал чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), став первым латвийским баскетболистом - чемпионом НБА.

Поздравляя Порзиньгиса и Celtics, Ринкевич выложил в сети X сентябрьское фото, где он получает футболку Celtics с именем Порзиньгиса от губернатора штата Массачусетс Мауры Хейли.

Super, apsveicu, @kporzee un @celtics! Es jau sen to zināju un paredzēju, pērn septembrī, komandas krekliņu un cepurītes saņemot no Masačūsetas štata gubernotores Moras Heilijas. Toreiz runājām, ka uzvara noteikti būs 😉 🏀 https://t.co/ACjJOpmyGh pic.twitter.com/5hydAzLBB5 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 18, 2024

Diviem zelta burtiem šis rīts ieausts Latvijas vēsturē. Ne tikai sporta vēsturē. K P!!!

Pirms 28 gadiem līdzīgs panākums Sandim Ozoliņam.

Gaidījām un sagaidījām! pic.twitter.com/XQa1ny02Pp — Normunds Namnieks 🎷 (@2N_ICEBOX) June 18, 2024

За историческим событием в Бостоне лично наблюдал баскетбольный агент Мартиньш Лаува и несколько латвийских болельщиков.

В соцсетях появились ироничные посты о том, не следует ли в Латвии по случаю победы Порзиньгиса объявить выходной, как это было сделано в прошлом году в честь бронзовой медали Латвии на чемпионате мира по хоккею.

Apsveicu @kporzee Latvietis bija būtisks elements titula izcīnīšanā @celtics Tās bija divas dažādas komandas ar KP un bez. #nbachampions — Arnis Ozols (@ArnisOzols) June 18, 2024

Un mana cepure šodien nost arī Jāņa Porziņģa priekšā. Viņš bijis Kristapa karjeras šofera krēslā no pirmās dienas, ņēmis uz sevi daudzus sitienus, sedzis aizmuguri un pratis izstūrēt pieļautās kļūdas. Lai arī kā dažbrīd gājis, tas ir aizvedis līdz šodienai – NBA čempiona titulam. — Ingmars Jurisons (@IngmarsJurisons) June 18, 2024

Bostona vēl var paņemt 2-3 🏆titulus. Ja komandas neizveidos dream team, tad easy. Ja nu vienīgi Denvera. Vairāk konkurentus neredzu. — Ģenerālis AI (@GeneralisAi) June 18, 2024

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