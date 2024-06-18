В день Лиго и Янов день, 23 июня и 24 июня, общественный транспорт в Риге будет бесплатным, а также будут обеспечены дополнительные рейсы, сообщили агентству LЕТА в компании Rīgas satiksme.

Изменения коснутся и времени работы автостоянок и центров обслуживания клиентов.

23 июня и 24 июня автобусы, троллейбусы и трамваи Rīgas satiksme будут бесплатными, поэтому пассажирам не нужно регистрировать э-талоны или кодовые билеты в транспортных средствах.

В связи с запланированными в ночь Лиго мероприятиями в Зеленом театре Межапарка, на Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе примерно с 19:00 23 июня до 5:30 24 июня из центра города будут организованы дополнительные рейсы.

Дополнительные рейсы запланированы на 3-м, 11-м, объединенном 12-м, 23-м и 26-м, а также 18-м, 24-м, 25-м, 37-м, 48-м, 50-м, 51-м и 53-м автобусных маршрутах, трамвайных маршрутах № 1, 5, 7, 10 и 11, троллейбусных маршрутах № 4, 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.

В праздничные дни платные автостоянки Рижского самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, можно будет использовать бесплатно.

На подземной стоянке, расположенной на ул. Кр. Валдемара, 5А, рядом с Рижским домом конгрессов, оплата должна производиться в соответствии с действующими тарифами.

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