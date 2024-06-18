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Во вторник, 18 июня, Кабинет министров выделил Министерству обороны финансирование в размере до 10 миллионов евро, чтобы продолжить работу над укреплением восточной границы, сообщили порталу Delfi в министерстве.

Финансирование будет выделено из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи" в соответствии с объемом фактически необходимых расходов.

В министерстве напомнили, что с марта этого года оборонная отрасль проводит практические работы по укреплению восточной границы, а в ближайшие пять лет в это планируется вложить 303 миллиона евро.

Укрепление границы в Латвии началось с установки объектов противомобильности, а также с создания противотанковых рвов. Для этого были перекопаны некоторые дороги.

Также оборонный сектор начал заключать договоры с коммерсантами на разработку и поставку материалов для создания различных видов препятствия. Национальные вооруженные силы идентифицировали все необходимые места размещения для размещения временных материально-технических средств противомобильности.

В первую очередь планируется использовать земельные участки, находящиеся в ведении государства. Во-вторых, планируется использовать собственность физических и юридических лиц, путем проведения переговоров и процедур согласования.

На данный момент ведется процесс согласования использования частных территорий для размещений временных материально-технических средств как с юридическими, так и с физическими лицами.

План военного укрепления восточной границы и противомобильности является частью создания Балтийской линии обороны, в рамках которой вдоль всей границы с Россией и Беларусью будут созданы пункты поддержки подразделений Национальных вооруженных сил - оборонительные позиции для солдат и укрепленные оборонительные позиции, различные преграды, противотанковые рвы, склады с боеприпасами и минами.

Балтийская линия обороны существенно укрепит способность стран Балтии к военной обороне своих границ и не позволит России проводить быстрые военные операции. Строительство линии соответствует планам обороны НАТО.

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