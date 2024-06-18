В ответ на просьбу Украины обеспечить медицинскую реабилитацию большего числа раненых солдат в Латвии, правительство во вторник одобрило прием еще 50 солдат в реабилитационный центр Jaunķemeri ("Яункемери").

Как сообщил агентству LETA министр здравоохранения Хосам Абу Мери, во время недавнего визита в Украину он заверил министра здравоохранения Украины и должностных лиц госпиталей, что Латвия нашла решение для увеличения возможностей реабилитации. Он также заверил, что для украинских больниц готовятся дополнительные технические медицинские материалы. Также планируется начать более тесное сотрудничество между сотрудниками в области обмена медицинскими знаниями.

В этом году на реабилитацию 50 раненых солдат было выделено дополнительно 183 900 евро.

После полномасштабного вторжения России в Украину реабилитация проводилась в Национальном реабилитационном центре Vaivari, однако достигнута уже максимальная вместимость этого учреждения, поэтому ищутся другие варианты. В Минздраве отмечают, что расположение Jaunķemeri относительно недалеко от Риги и Vaivari было важным, так как раненым могут потребоваться консультации других специалистов, возможно, транспортировка.

"В Vaivari проходят реабилитацию военнослужащие с множественными и комбинированными функциональными нарушениями после политравмы с повреждением центральной и периферической нервной системы, включая повреждение спинного мозга, сложные переломы костей, ампутации и протезирование.

В этом году Латвия приняла 116 украинских солдат, а в 2023 году - 270.

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