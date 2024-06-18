До конца 2028 года будет подготовлено 100 новых учителей латышского языка как иностранного, чтобы обеспечить современные методы обучения латышскому языку взрослых, говорится в проекте правил, принятых правительством во вторник, сообщает агентство LETA.

Чтобы подготовить новых учителей, Латвийский университет и Агентство латышского языка до конца этого года разработают и лицензируют программу профессионального высшего образования первого цикла по латышскому языку как иностранному.

По оценкам Министерства образования и науки (МОН), 100 новых преподавателей позволят обучать латышскому языку 4 800 иностранцев в год. Согласно Национальному плану развития на 2021-2027 годы, необходимо добиться, чтобы на латышском языке говорили 84% взрослого населения Латвии, для которого латышский язык не является родным.

Общий объем финансирования проекта составляет 615 498 евро.

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