Foto: Shutterstock

До конца 2028 года будет подготовлено 100 новых учителей латышского языка как иностранного, чтобы обеспечить современные методы обучения латышскому языку взрослых, говорится в проекте правил, принятых правительством во вторник, сообщает агентство LETA.

Чтобы подготовить новых учителей, Латвийский университет и Агентство латышского языка до конца этого года разработают и лицензируют программу профессионального высшего образования первого цикла по латышскому языку как иностранному.

По оценкам Министерства образования и науки (МОН), 100 новых преподавателей позволят обучать латышскому языку 4 800 иностранцев в год. Согласно Национальному плану развития на 2021-2027 годы, необходимо добиться, чтобы на латышском языке говорили 84% взрослого населения Латвии, для которого латышский язык не является родным.

Общий объем финансирования проекта составляет 615 498 евро.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit