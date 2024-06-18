Одной из важнейших задач является военное укрепление восточной границы и реализация мер по борьбе с мобильностью, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, обратив внимание на участие Национальных вооруженных сил в укреплении восточной границы страны, сообщает агентство LETA.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич посетил восточную границу Латвии и подразделения Государственной пограничной охраны в Латгале - в Гребнево и Шкяуне.

🇱🇻 Galvenais, lai nav 101 kontrolētājs ar gudriem padomiem, kad viss jau izdarīts.



Viesojoties pie austrumu robežas, @edgarsrinkevics uzslavē apņēmību, kā arī pauž ticību — darbu apturēšana un vainīgo meklēšana ir beigusies. pic.twitter.com/sszDYWpC1y — Delfi (@DelfiLV) June 18, 2024

Во время визита Ринкевич ознакомился с ходом строительства забора и ситуацией с безопасностью на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах. Президент Латвии отметил впечатляющий прогресс в строительстве забора на восточной границе. Он поблагодарил всех причастных - Государственную пограничную охрану, Национальные вооруженные силы, Valsts nekustamie īpašumi.

"На сегодняшний день проделана огромная работа. Особая благодарность - должностным лицам Государственной пограничной охраны и всем задействованным государственным учреждениям за то, что они долгое время охраняли государственную границу и работали в усиленном режиме", - сказал Ринкевич.

Президент заверил, что будет достаточно регулярным посетителем на границе. В ходе визита Ринкевич также отметил важность стабильного повышения зарплаты сотрудникам сектора внутренних дел, особенно пограничникам.

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