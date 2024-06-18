Служба государственных доходов (СГД) объявила открытый конкурс на должность заместителя генерального директора СГД, сообщили агентству LETA в организации.

Ежемесячная брутто-зарплата заместителя гендиректора составляет от 4 645 до 4 945 евро.

Кандидаты могут подать заявку на участие в конкурсе до 12 июля 2024 года.

Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке отметила, что СГД стремится стать одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе и предоставлять своим клиентам наиболее подходящие и удобные услуги в соответствии с их интересами и потребностями. Для достижения этой цели нужны умные, инновационные и целеустремленные люди. Именно поэтому организуется открытый процесс отбора.

От претендентов требуется профессиональный опыт работы на руководящей должности в течение последних 10 лет в области управления информационными технологиями, или управления бизнесом, или управления финансами, опыт управления крупными проектами в области информационно-коммуникационных технологий в течение последних пяти лет, опыт управления крупным бизнес-подразделением и отличное знание английского языка.

Конкурс будет проходить в три тура.

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