Мероприятия Ghetto Games в Гризинькалнсе смогут проходить до конца июня, приняло решение во вторник самоуправление и участвующие стороны. Правда, будущее общества в Гризинькалнсе окутано туманом, поскольку дальнейшего плана пока нет.
Ранее сообщалось, что суд запретил Гризинькалнскому обществу проводить мероприятия. Представитель Ghetto Games Раймонд Элбакян пообещал обжаловать решение.
Для ситуации найдено решение — до 29 июня общество в Гризинькалнсе все же сможет проводить мероприятия в соответствии с Законом о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Общество написало в самоуправление заявление о проведении публичных мероприятий в парке "Гризинькалнс" согласно ранее запланированному графику мероприятий. Кроме того, на общество было наложено дополнительное условие — после 22 часов на территории можно будет использовать только микрофон для оповещения участников.
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA/LRA) отметил, что после назначенной даты все стороны встретятся еще раз, чтобы понять, было ли такое решение приемлемым.
"Я очень надеюсь, что и для Ghetto Games, и для Общества окрестностей Гризинькалнса дети и молодежь будут приоритетом и им позволят активно работать в Гризинькалнсе. Сейчас появилось сильное движение детей и молодежи, которое воплощает альтернативный образ жизни — без алкоголя, сигарет и других вызывающих зависимость веществ, выбрав вместо них спорт, музыку, развитие импровизации и талантов, что лучше, чем сталкиваться с гораздо большими социальными проблемами и молодежными зависимостями", — отметил в сообщении Ратниекс.
Во время организованных обществом мероприятий будут проведены замеры уровня шума, которые обеспечит организатор мероприятия.
Рижская муниципальная полиция будет следить за мероприятиями в соответствии с порядком, установленным Законом о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий.
История конфликта
Ранее сообщалось, что планировалось, что Ghetto Games сможет хозяйничать в Гризинькалнсе еще пять лет. Это предусматривало решение Рижской думы о передаче части Гризинькалнса в безвозмездное пользование обществу Streetbasket. Именно это решение Рижской думы и оспорило в суде Общество окрестностей Гризинькалнса.
Изначально планировалось передать это имущество площадью 6678 квадратных метров в безвозмездное пользование сроком на два года, но после общения с лидером Ghetto Games Элбакяном было внесено предложение продлить этот срок на пять лет.
Согласно правилам, выдвинутым муниципалитетом, мероприятия Ghetto Games должны будут стать тише.