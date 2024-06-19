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В воскресенье, 16 июня, бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), выехавшая по вызову, застряла в песке на пляже. К счастью, присутствующие вытащили "скорую помощь" из песка на мощном спортивном автомобиле BMW M4 Competition.

Видео очевидца этой спасательной операции быстро стало популярным в социальных сетях — только на платформе сайте TikTok за пару дней его посмотрели несколько сотен тысяч раз. Полноприводной спортивный BMW M4 Competition, предназначенный для ровного асфальта с двигателем в 510 л.с. сумел вытащить из песка переднеприводный микроавтобус массой более двух тонн.

"Еще до того, как мы привлекли помощь, окружающие заметили происходящее. Мы искренне благодарим людей за отзывчивость", - прокомментировали инцидент в пресс-службе NMPD.

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