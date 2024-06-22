В связи с Лиго и Яновым днем изменения ожидаются в расписании работы не только различных учреждений, но и магазинов. Портал Delfi собрал информацию о главных изменениях в самых популярных торговых местах.
ТЦ Akropole Rīga
Супермаркет Maxima будет работать 23 июня с 8:00 до 22:00, а 24 июня - с 9:00 до 23:00.
Спортивный клуб Lemon Gym продолжит работать круглосуточно.
Apollo Kino Akropole 23 июня будет работать с 10:00 до 20:00, а 24 июня - с 12:00 до 22:00.
Euroaptieka 23 июня будет открыта с 9:00 до 20.00, а 24 июня - с 09:00 до 19.00.
Время работы медицинского центра 23 июня - с 10:00 до 16:00, а 24 июня он будет закрыт.
Банки Swedbank и Citadele 23 июня будут открыты с 10:00 до 19:00, а 24 июня они будут закрыты.
Магазин напитков Kabinets 23 июня будет работать с 8:00 до 22:00, а 24 июня - с 9:00 до 22:00.
ТЦ Akropole Alfa
Супермаркет Rimi 23 июня будет работать с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 11:00 до 22:00.
Спортивный клуб My Fitness будет открыт 23 июня с 9:00 до 20:00, а 24 июня он будет закрыт.
Кинотеатр Cinamon Akropole Alfa будет доступен для посетителей 23 июня с 10:00 до 20:00, а 24 июня - с 12:00 до 22:30.
Банки Swedbank и Citadele будут открыты 23 июня с 10:00 до 19:00, а 24 июня - закрыты.
Банк SEB будет закрыт с 22 по 24 июня.
ТЦ Mols
22 июня - с 10:00 до 21:00.
23 июня - с 10:00 до 20:00.
24 июня - закрыт.
Rimi Mols
22 июня - с 9:00 до 22:00.
23 июня - с 9:00 до 21:00.
24 июня - с 11:00 до 22:00.
ТЦ Origo
23 июня - с 10:00 до 19:00.
24 июня - закрыт.
ТЦ Galerija Centrs
Торговый центр 23 июня будет работать с 10:00 до 17:00, а 24 июня будет закрыт.
Burzma 23 июня работает с 10:00 до 17:00, а 24 июня закрыта.
Rimi 23 июня будет работать с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 11:00 до 22:00.
Drogas 23 июня работает с 10:00 до 19:00, а 24 июня не работает.
ТЦ Spice
Торговый центр 23 июня будет работать с 10:00 до 18:00, а 24 июня будет закрыт.
25 июня ТЦ будет работать с 12:00 до 21:00.
Rimi 23 июня будет работать с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 11:00 до 22:00.
ТЦ Rīga Plaza
Торговый центр 23 июня будет работать с 10:00 до 18:00, а 24 июня будет закрыт.
Maxima 23 июня будет работать с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 10:00 до 22:00.
ТЦ Domina Shopping
Торговый центр 23 июня будет работать с 10:00 до 19:00, а 24 июня будет закрыт.
Maxima 23 июня работает с 8:00 до 20:00, а 24 июня - с 10:00 до 22:00.
Rimi
23 июня доставка заказов на дом и время работы Rimi Drive - до 16:00.
24 июня - выходной.
25 июня Rimi Drive будет работать с 12:00, а доставка на дом возможна с 16:00.
Maxima
Во всех магазинах Maxima в праздничные дни будет сокращенное время работы. Изменения запланированы таким образом, чтобы работники торговой сети могли праздник провести со своей семьей и близкими.
Узнать время работы конкретного магазина можно на домашней странице компании.
Lidl
23 июня магазин работает с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 8:30 до 22:00.
Рижский Центральный рынок
23 июня
Открытая и закрытая территории - с 7:00 до 18:00.
Мясной павильон - с 7:00 до 17:00.
Рыбный, молочный и гастрономический павильоны - с 7:30 до 17:00.
Торговый дом на улице Спикеру 2 и Пуполу 5 - с 8:00 до 18:00.
24 июня
Открытая и закрытая территории - с 7:00 до 18:00.
Мясной павильон закрыт.
Рыбный, молочный и гастрономический павильоны закрыты.
Торговый дом на улице Спикеру 2 и Пуполу 5 закрыт.
Подробную информацию о времени работы магазинов можно узнать на их домашних страницах.