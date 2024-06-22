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В связи с Лиго и Яновым днем изменения ожидаются в расписании работы не только различных учреждений, но и магазинов. Портал Delfi собрал информацию о главных изменениях в самых популярных торговых местах.

ТЦ Akropole Rīga

Супермаркет Maxima будет работать 23 июня с 8:00 до 22:00, а 24 июня - с 9:00 до 23:00.

Спортивный клуб Lemon Gym продолжит работать круглосуточно.

Apollo Kino Akropole 23 июня будет работать с 10:00 до 20:00, а 24 июня - с 12:00 до 22:00.

Euroaptieka 23 июня будет открыта с 9:00 до 20.00, а 24 июня - с 09:00 до 19.00.

Время работы медицинского центра 23 июня - с 10:00 до 16:00, а 24 июня он будет закрыт.

Банки Swedbank и Citadele 23 июня будут открыты с 10:00 до 19:00, а 24 июня они будут закрыты.

Магазин напитков Kabinets 23 июня будет работать с 8:00 до 22:00, а 24 июня - с 9:00 до 22:00.

ТЦ Akropole Alfa

Супермаркет Rimi 23 июня будет работать с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 11:00 до 22:00.

Спортивный клуб My Fitness будет открыт 23 июня с 9:00 до 20:00, а 24 июня он будет закрыт.

Кинотеатр Cinamon Akropole Alfa будет доступен для посетителей 23 июня с 10:00 до 20:00, а 24 июня - с 12:00 до 22:30.

Банки Swedbank и Citadele будут открыты 23 июня с 10:00 до 19:00, а 24 июня - закрыты.

Банк SEB будет закрыт с 22 по 24 июня.

ТЦ Mols

22 июня - с 10:00 до 21:00.

23 июня - с 10:00 до 20:00.

24 июня - закрыт.

Rimi Mols

22 июня - с 9:00 до 22:00.

23 июня - с 9:00 до 21:00.

24 июня - с 11:00 до 22:00.

ТЦ Origo

23 июня - с 10:00 до 19:00.

24 июня - закрыт.

ТЦ Galerija Centrs

Торговый центр 23 июня будет работать с 10:00 до 17:00, а 24 июня будет закрыт.

Burzma 23 июня работает с 10:00 до 17:00, а 24 июня закрыта.

Rimi 23 июня будет работать с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 11:00 до 22:00.

Drogas 23 июня работает с 10:00 до 19:00, а 24 июня не работает.

ТЦ Spice

Торговый центр 23 июня будет работать с 10:00 до 18:00, а 24 июня будет закрыт.

25 июня ТЦ будет работать с 12:00 до 21:00.

Rimi 23 июня будет работать с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 11:00 до 22:00.

ТЦ Rīga Plaza

Торговый центр 23 июня будет работать с 10:00 до 18:00, а 24 июня будет закрыт.

Maxima 23 июня будет работать с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 10:00 до 22:00.

ТЦ Domina Shopping

Торговый центр 23 июня будет работать с 10:00 до 19:00, а 24 июня будет закрыт.

Maxima 23 июня работает с 8:00 до 20:00, а 24 июня - с 10:00 до 22:00.

Rimi

23 июня доставка заказов на дом и время работы Rimi Drive - до 16:00.

24 июня - выходной.

25 июня Rimi Drive будет работать с 12:00, а доставка на дом возможна с 16:00.

Maxima

Во всех магазинах Maxima в праздничные дни будет сокращенное время работы. Изменения запланированы таким образом, чтобы работники торговой сети могли праздник провести со своей семьей и близкими.

Узнать время работы конкретного магазина можно на домашней странице компании.

Lidl

23 июня магазин работает с 8:00 до 21:00, а 24 июня - с 8:30 до 22:00.

Рижский Центральный рынок

23 июня

Открытая и закрытая территории - с 7:00 до 18:00.

Мясной павильон - с 7:00 до 17:00.

Рыбный, молочный и гастрономический павильоны - с 7:30 до 17:00.

Торговый дом на улице Спикеру 2 и Пуполу 5 - с 8:00 до 18:00.

24 июня

Открытая и закрытая территории - с 7:00 до 18:00.

Мясной павильон закрыт.

Рыбный, молочный и гастрономический павильоны закрыты.

Торговый дом на улице Спикеру 2 и Пуполу 5 закрыт.

Подробную информацию о времени работы магазинов можно узнать на их домашних страницах.

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