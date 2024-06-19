Депутат Эдгарс Зелдерис вышел из фракции "Прогрессивных" в Сейме, сообщили агентству LETA в партии "Мы - Талси и краю", которую он представляет.

Впредь Зелдерис будет работать в Сейме как внефракционный депутат, а правящая коалиция потеряла один голос на парламентских голосованиях.

В конце мая партия "Мы - Талси и краю" объявила о прекращении сотрудничества с "Прогрессивными".

Зелдерис ранее заявил агентству LETA, что представляет регионы, а "Прогрессивных" не интересуют проблемы за пределами Риги.

Также депутат отметил, что его не устраивает то, как решаются вопросы в коалиции, и результаты ее работы. В качестве примера депутат привел законопроект о роспуске Резекненской думы, при голосовании по которому он воздержался. Зелдерис не понимает, почему речь идет только о Резекненской думе, ведь, например, в Талси тоже имеются огромные финансовые проблемы и нарушения, но никто не хочет с ними разбираться. То же происходит и в других краях, сказал депутат.

Региональная партия "Мы - Талси и краю" заключила договор о сотрудничестве с "Прогрессивными" на выборах в 14-й Сейм летом 2022 года. Представители партии в Талсинской краевой думе - Зелдерис, Илва Норенберга, Лаурис Пилегис и Калвис Калниньш вошли в кандидатский список "Прогрессивных" в Курземе.

С выходом Зелдериса у коалиционной партии "Прогрессивные" в Сейме осталось девять депутатов, у "Нового Единства" - 25 депутатов, у Союза "зеленых" и крестьян - 16, то есть в целом у коалиции 50 голосов. Также коалицию поддерживают внефракционные евродепутаты Олег Буров и Игорь Раев.

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