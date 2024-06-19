Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает осенью предложить кандидатуру нового командующего Национальными вооруженными силами (НВС), на эту должность есть 9 претендентов с генеральскими погонами. У нынешнего командующего НВС Леонида Калниньша срок полномочия истекает в январе 2025 года.

Нынешнему командующему, генерал-лейтенанту Леониду Калниньшу уже 67 лет, а закон предусматривает, что максимальный возраст старших офицеров профессиональной службы составляет 65 лет, а в резервной службе НВС, сообщает агентство LETA.

Командующего НВС утверждает в должности сроком на четыре года, а также освобождает от должности Сейм по предложению президента страны.

Эдгар Ринкевич сказал, что намерен проконсультироваться с Калниньшем по поводу его преемника. Об этом президент сообщил сегодня на еженедельной пресс-конференции в Рижском замке.

Президент обещал внести ясность в ситуацию со следующим командующим НВС осенью. Ринкевич напомнил, что согласно закону командующего НВС назначает президент, а назначает Сейм.

Чтобы выбрать наиболее подходящего кандидата, Ринкевич планирует переговоры с министром обороны, премьер-министром и спикером Сейма. Хотя закон этого не требует, по мнению президента, было бы коллегиально обсудить этот вопрос и в Совете национальной безопасности.

"Очевидно, как мы придем к единому мнению, я направлю письмо в Сейм с именем конкретного кандидата. Хотелось бы, чтобы ясность в отношении следующего командира НВС была за два месяца до завершения полномочий генерал-лейтенанта Калниньша. Это еще вопрос, над которым есть время работать. Думаю, что осенью будет ответ на вопрос", - сказал президент.

Информация, обобщенная агентством LETA, свидетельствует о том, что высокому рангу старшего офицерства соответствуют такие звания как генерал-лейтенант, генерал-майор и бригадный генерал.

Таким образом сейчас девять старших офицеров являются потенциальными кандидатами на пост командующего НВС:

  • Командующий Земессардзе, бригадный генерал Каспарс Пуданс;

  • Старший штабной офицер штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, бригадный генерал Илмарс Леиньш;

  • Адмирал флота, бывший командир Морскими силами Ингус Визулис (звание адмирала соответствует званию бригадного генерала);

  • Заместитель госсекретаря Министерства обороны по планированию возможностей и ресурсов генерал-майор Имантс Зиединьш;

  • Заместитель начальника Объединенного штаба НВС, бригадный генерал Эгилс Лещинскис;

  • Начальник Объединенного штаба НВС, генерал-майор Андис Диланс, но планируется, что 30 июня он оставит эту должность и он займет пост заместителя госсекретаря Министерства обороны по вопросам снабжения.

  • Бригадный генерал Георгс Керлинс, который сейчас исполняет обязанности военного представителя в Военном представительстве в Управлении операциями союзников НАТО в Монсе (Бельгия), займет с 30 августа должность начальника Объединенного штаба НВС.

  • Заместитель начальника Объединенного штаба, бригадный генерал Каспарс Здановскис;

  • Военный представитель в НАТО и Европейском союзе Иво Могильнийс.

  • Бригадный генерал, заместитель командира Многонационального дивизионного штата НАТО ""Ziemeļi" Айнарс Озолиньш.

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