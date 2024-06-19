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Ректором Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) избрана и. о. ректора Илона Мейя.

Илона Мейя 1971 года рождения имеет степень бакалавра по классу флейты и степень магистра по классу камерного ансамбля. Она работала в Латвийском национальном симфоническом оркестре и камерном оркестре "Sinfonietta Rīga", сотрудничала с оркестрами "Rīgas kamermūziķi", эстонским "Nordic" и Видземским камерным оркестром.

В ЛМА Мейя работает с 2008 года, где была преподавателем по классу флейты, оркестрового репертуара и квинтета деревянных духовых инструментов, а также возглавляла кафедру духовых и ударных инструментов и является руководителем сената вуза.

Конкурс на должность ректора академии был объявлен после того, как прежний руководитель вуза Гунтарс Пранис в апреле ушел с должности из-за скандала о сексуальных домогательствах ряда преподавателей академии к студенткам.

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