В Министерстве обороны нужна реорганизация, чтобы уменьшить количество негативных новостей, связанных со скандалами в оборонной отрасли, и дать кредит доверия всем тем, кто добросовестно выполняет свою работу и трудится в достаточно сложных условиях, заявила в среду, 19 июня, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем.

Ранее президент Эдгар Ринкевич заявил, что ждет от министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") более активных действий. В свою очередь, Силиня сказала, что уже встретилась с министром обороны и обсудила проблемные вопросы. На вопрос, что она сама ждет от Спрудса, премьер на еженедельной пресс-конференции отметила - Министерству обороны, в отличие от других министерств, гарантировано финансирования, объем доступных средств большой, однако у ведомства и очень много задач.

Силиня заявила, что государство сейчас укрепляет свои возможности безопасности. Производится достаточно большое количество масштабных закупок, которых еще никогда не было в Латвии. Речь идет о ПВО, ракетах и ​​других вооружениях, но есть и множество местных закупок, которые необходимо реализовать Министерству обороны. Например, нужно построить полигон Селия и сделать Латвию более готовой к приему союзников по НАТО: постепенно боевая группа дорастет до уровня бригады.

"Это требует огромной закулисной работы, которую мы, возможно, не видим ежедневно, но это также требует структурированных действий и плана Министерства обороны. Правительство приняло решение выделить 10 миллионов евро Министерству обороны на укрепление Восточной границы, которая является частью балтийской линии обороны. Это согласовано между всеми тремя странами Балтии. Мы укрепляем нашу границу по одним тем же принципам, но каждый немного по-другому в практическом плане, и это тоже работа Министерства обороны", - сказала журналистам Силиня.

Премьер-министр также отметила, что Латвия вместе с Великобританией является одной из ведущих стран "коалиции дронов". Силина подчеркнула, что все ждут результатов и какой будет дальнейшая работа этой коалиции, какой будет координация. Цель - чтобы обещанные дроны можно было доставить в Украину в следующем году. Силиня признала, что часть дронов доставлена ​​в Украину, но это относительно небольшое количество, поэтому необходим более четкий план координации работ.

"Речь идет и о том, как мы будем организовывать нашу работу, чтобы и наша обороноспособность стала сильнее, и мы могли развивать военное производство. Я говорила об этом и с министром обороны, и с министром экономики. Я жду от них совместного информационного отчета в правительстве. Нужно разработать стратегию военного производства", - сказала премьер-министр.

Силиня также добавила, что Министерство точно не будет первым министерством, которому всегда придется думать о военной индустрии как части экономики. Основной задачей Министерства обороны является забота о национальной безопасности, обороноспособности и потребностях Национальных вооруженных сил (НВС), поэтому министр обороны и министр экономики должны иметь возможность разделить эти компетенции. По мнению Силини, необходимо разрешить Министерству экономики более активное участие, чтобы военная промышленность могла развиваться как одна из отраслей экономики страны. Также премьер-министр подчеркнула, что это что-то новое и что ни одной европейской стране в этой сфере нелегко, за исключением стран с давними традициями в этой отрасли, таких как Финляндия, Чехия или Германия. Глава Кабинета министров пояснила, что многие другие страны в этом вопросе даже не зашли так далеко, как Латвия, но от Министерства обороны ожидают большей организованности.

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