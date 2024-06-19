Бывший премьер-министр Латвии Айгар Калвитис в среду на конгрессе Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) переизбран на пост ее президента.
Калвитис был единственным кандидатом и в ходе открытого голосования получил 41 голос из 42.
В повестку дня конгресса был включен только один пункт - выборы президента и правления федерации. На съезде присутствуют 42 делегата из 55 членов ЛФХ.
Калвитис является президентом ЛФХ и председателем правления с 30 июня 2020 года и занимает этот пост второй срок. В правление федерации входят Виестурс Козиолс, Эдгар Бунцис, Валентин Блюгер и Марис Мартинсонс.
В среду Калвитис выдвинул в новое правление четырех прежних членов, а также Антру Айзстрауту и Айвара Зелтиньша, и делегаты поддержали их кандидатуры.
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