В среду, 19 июня, начиная с 16.40 Государственная пожарно-спасательная служба приняла в Даугавпилсе 19 вызовов на ликвидацию последствий, вызванным сильным ветром.
В большинстве случаев на дороги упали деревья.
Деревья упали на автомобили на улицах Райполес и Ликснас. Несколько звонков поступило в район улицы Вальню, где сообщалось о нескольких упавших деревьях.
Управление Коммунального хозяйства Даугавпилса сообщает, что в результате урагана во многих местах города, в том числе на дороги, упали деревья, в результате было нарушено движение транспорта. Коммунальные службы работают оперативно, чтобы предотвратить последствия,, чтобы предотвратить последствия, написал в сети Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
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