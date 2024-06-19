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В ходе опроса, произведенном Центром исследования общественного мнения по заказу программы "Kas notiek Latvijā?" Латвийского телевидения, респондентам предлагали поставить оценку деятельности Эдгара Ринкевича в первый год его президентуры. 29,1% опрошенных поставили оценку "очень хорошо", 27,6% - "скорее хорошо", 10,6% выбрали ответ "очень плохо", 8,9% - "скорее плохо". Еще 14% оценили работу президента "средне".

Люди, говорящие в семье на латышском языке, чаще давали ответы "очень хорошо" или "скорее хорошо" - 41% и 33% соответственно. Еще 9% поставили оценку "средне".

Среди русскоязычных рейтинг Ринкевича значительно ниже. Позитивно работу президента оценили только 28% респондентов (10% - "очень хорошо", 18% - "скорее хорошо"). Оценку "очень плохо" поставили 23% русскоязычных респондентов, "скорее плохо" - 16%, "средне" - 22%.

Чаще всего оценки "очень хорошо" и "скорее хорошо" президент получал от молодежи 18-24 лет: в этой возрастной группе такие ответы дали 80% опрошенных.

А наиболее критичны настроены люди в возрасте 55-64 лет. Это единственная возрастная группа, в которой позитивные оценки дали менее половины респондентов.

Высоко оценивают деятельность Ринкевича жители с высокими доходами: 38% дали ответ "очень хорошо", 30% - "скорее хорошо". Отношение жителей с низкими доходами к президенту иное: только 44% оценивают работу Ринкевича позитивно.

Среди участников опроса, которые в июне этого года были готовы голосовать за "Новое Единство", позитивная оценка Ринкевича - почти абсолютная: 95%. Более 65% избирателей коалиционного Союза "зеленых" и крестьян и более 80% избирателей коалиционных "Прогрессивных" также оценивают работу президента на "очень хорошо" или "скорее хорошо".

Рейтинг Ринкевича высокий и среди избирателей оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка" - 82% и 73% соответственно.

Среди избирателей оппозиционных "Латвии на первом месте" и "Стабильности" доминирует негативная оценка деятельности президента.

Сейм избрал Эдгара Ринкевича президентом Латвии 31 мая прошлого года. В должности главы государства Ринкевич вступил 8 июля 2023 года, сменив на этом посту Эгила Левитса.

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