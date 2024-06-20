В четверг в 23.50 в Латвии наступит солнцестояние и начнется астрономическое лето.

20 и 21 июня - самые длинные дни в году. Продолжительность дня в Риге достигает 17 часов 52 минут, на остальной территории Латвии - от 17 часов 33 минут на юге Аугшдаугавского края до 18 часов 12 минут на севере Валмиерского края, свидетельствуют данные портала timeanddate.com.

Ночь на пятницу будет самой короткой в году: в Риге ее продолжительность составит 6 часов 8 минут, в Валмиерском крае у границы с Эстонией, в самой северной точке страны, - 5 часов 48 минут, в Аугшдаугавском крае у литовско-белорусской границы, в самой южной точке страны, - 6 часов 28 минут.

После солнцестояния ночи станут длиннее, а дни короче. 22 июня день будет короче на 9 секунд, а через месяц - уже на час.

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