Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") может попытаться привлечь в коалицию "Объединенный список" (ОС), так как с оставшимися 50 голосами коалиции может быть сложно обеспечить стабильную работу правительства, заявил агентству LETA лектор Рижского университета имени Паула Страдиньша (RSU), политолог Лелде Метла-Розентале.

Депутат Сейма Эдгарс Зелдерис покинул фракцию "Прогрессивных", в результате чего в коалиции осталось всего 50 голосов.

Метла-Розентале считает, что уход Зелдериса является важным событием для коалиции. Однако на данный момент коалиция не покажет, что его уход имеет значение, но в коалиции осталось всего 50 депутатов и два внефракционных депутата.

Политолог отметила, что Силиня, вероятно, понимает, что для обеспечения стабильной работы коалиции необходимо привлечь еще одну политическую силу, например, ОС.

Национальное объединение не может быть принято в коалицию, так как оно провело "красные линии" в отношении нахождения "Прогрессивных" в правительстве. Также Нацблок очень хорошо себя чувствует в оппозиции, и возвращение в правительство для них сейчас не совсем выгодно. По-другому ситуация обстоит с ОС, поскольку в партии есть несколько блоков, которые считают, что ОС должен вернуться в правительство.

Метла-Розентале считает, что в правительстве существует определенная холодность Силини по отношению к "Прогрессивным". Возможно, это связано и с работой Министерства сообщения. Сейчас эта холодность может усилиться, поскольку у партии будет лишь девять голосов в коалиции.

Комментируя решение Зелдериса покинуть фракцию "Прогрессивных", политолог отметила, что этот случай является вопросом столкновения личностей.

"Он принципиален, но с непониманием того, что политика - это не только черное и белое", считает политолог. Она добавила, что Зелдерис иногда не понимает политическую сторону, но в политике есть дополнительные аспекты, с которыми необходимо считаться.

Как сообщалось ранее, Зелдерис вышел из фракции "Прогрессивных" в Сейме.

Впредь он будет работать в Сейме как внефракционный депутат, а правящая коалиция потеряла один голос на парламентских голосованиях.

С выходом Зелдериса у коалиционной партии "Прогрессивные" в Сейме осталось девять депутатов, у "Нового Единства" - 25 депутатов, у Союза "зеленых" и крестьян - 16, то есть в целом у коалиции 50 голосов. Также коалицию поддерживают внефракционные депутаты Олег Буров и Игорь Раев.

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