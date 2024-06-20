Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Фракция Национального объединения (НО) в Сейме решила отозвать кандидатуру депутата Яниса Витенбергса для работы в парламентской комиссии по расследованию проблем с Rail Baltica и вместо него выдвинет кандидатуру депутата Артурса Бутанса, следует из повестки дня парламента.

Несколько политиков и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выразили обеспокоенность тем, что Витенбергс может оказаться в ситуации конфликта интересов, если будет работать в этой комиссии. Ранее Витенбергс был министром сообщения, и, работая в парламентской комиссии по расследованию проблем с Rail Baltica, ему, скорее всего, пришлось бы оценивать свои собственные прошлые решения.

Согласно повестке заседания Сейма, к законопроекту о создании парламентской комиссии по расследованию добавлено заявление об отзыве кандидатуры Витенбергса и выдвижении вместо него Бутанса.

Предусмотрено, что в парламентской комиссии по расследованию будут работать Бутанс от НО, Андрис Кулбергс от "Объединенного списка", Кристапс Криштопанс от партии "Латвия на первом месте", Гиртс Штекерхофс от Союза "зеленых" и крестьян, Скайдрите Абрама от "Прогрессивных" и Амиль Салимов от партии "Стабильность!".

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit