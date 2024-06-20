Фракция Национального объединения (НО) в Сейме решила отозвать кандидатуру депутата Яниса Витенбергса для работы в парламентской комиссии по расследованию проблем с Rail Baltica и вместо него выдвинет кандидатуру депутата Артурса Бутанса, следует из повестки дня парламента.

Несколько политиков и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выразили обеспокоенность тем, что Витенбергс может оказаться в ситуации конфликта интересов, если будет работать в этой комиссии. Ранее Витенбергс был министром сообщения, и, работая в парламентской комиссии по расследованию проблем с Rail Baltica, ему, скорее всего, пришлось бы оценивать свои собственные прошлые решения.

Согласно повестке заседания Сейма, к законопроекту о создании парламентской комиссии по расследованию добавлено заявление об отзыве кандидатуры Витенбергса и выдвижении вместо него Бутанса.

Предусмотрено, что в парламентской комиссии по расследованию будут работать Бутанс от НО, Андрис Кулбергс от "Объединенного списка", Кристапс Криштопанс от партии "Латвия на первом месте", Гиртс Штекерхофс от Союза "зеленых" и крестьян, Скайдрите Абрама от "Прогрессивных" и Амиль Салимов от партии "Стабильность!".

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