Учитывая "крайне неблагоприятные" результаты Русского союза Латвии (РСЛ) на выборах в Европейский парламент (ЕП) в сентябре партия созовет внеочередной конгресс, главной целью которого будет смена сопредседателей РСЛ, правления и совета, сообщили агентству LETA в партии.

Нынешние сопредседатели партии - Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов - не будут баллотироваться на эти посты, поэтому в сентябре в партии произойдет смена руководства.

На выборах в Европарламент в этом году несколько членов РСЛ баллотировались по списку "Партии Центра", которая набрала всего 1,72% голосов, не преодолев необходимый барьер в 5%.

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