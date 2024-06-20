Foto: LETA

Учитывая "крайне неблагоприятные" результаты Русского союза Латвии (РСЛ) на выборах в Европейский парламент (ЕП) в сентябре партия созовет внеочередной конгресс, главной целью которого будет смена сопредседателей РСЛ, правления и совета, сообщили агентству LETA в партии.

Нынешние сопредседатели партии - Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов - не будут баллотироваться на эти посты, поэтому в сентябре в партии произойдет смена руководства.

На выборах в Европарламент в этом году несколько членов РСЛ баллотировались по списку "Партии Центра", которая набрала всего 1,72% голосов, не преодолев необходимый барьер в 5%.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit