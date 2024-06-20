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В этом году зафиксировано два случая утечки экзаменационных вопросов - по математике и английскому языку, сообщил директор Департамента оценивания и аналитики Государственного центра содержания образования (VISC) Нормундс Речс в интервью передаче Labrīt на Латвийском радио.

Как заявил Речс, вопросы для экзамена по английскому языку были опубликованы в социальной сети TikTok. Также есть подозрения относительно случая утечки экзамена по математике в Латгале.

Госполиция проинформирована об этих случаях.

Речс рассказал Латвийскому радио, что еще до начала экзаменов в сотрудничестве с полицией были предприняты превентивные меры, чтобы предотвратить утечку содержания экзаменов.

В этом году в VISC было подано 114 664 экзаменационные работы. Это примерно 4000 больше, чем в прошлом учебном году.

Результаты будут объявлены 1 июля для 9-х классов, а 11 июля - для 12-х классов. Эти сроки будут соблюдены, отметил Речс.

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