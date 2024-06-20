В четверг, 20 июня, Сейм в третьем и окончательном чтении принял поправки к Закону об иммиграции, которые обяжут сдавать экзамен по латышскому языку ради сохранения права жить Латвии граждан России, на которых прежде это требование не распространялось.

За поправки проголосовали 82 депутата Сейма, против - 10 от оппозиционной "Стабильности". Шесть парламентариев в голосовании не участвовали - это представители партии "Латвия на первом месте" Кристапс Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня, Айнарс Шлесерс, Эдмундс Зивтиньш и депутат от "Нового Единства" Янис Рейрс.

Требования прошлых поправок распространялись только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по Иммиграционному закону, вступившему в силу в мае 2003 года — это чуть более 25 тысяч человек. Граждан РФ, оформивших постоянный ВНЖ по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", те правила не коснулись. По данным Управления по делам гражданства и миграции, таких граждан РФ в стране на январь этого года было 4949 человек. Люди старше 75 лет, как и предыдущая группа граждан РФ, будут освобождены от сдачи экзамена по госязыку.

На то, что эти люди получили преимущественное положение по сравнению с теми гражданами РФ, которые вынуждены сдавать госязык, 15 февраля этого года в своем приговоре указал Конституционный суд.

Поправки к Иммиграционному закону, которые обяжут сдавать экзамен и эту группу граждан РФ, подала правящая коалиция. Их окончательный вариант содержит некоторые изменения в сроках для подачи документов. Например, ранее крайний срок для подачи документов для получения постоянного вида на жительство был 31 августа 2025 года, теперь же, по предложению министра внутренних дел Рихардса Козловскиса ("Новое Единство"), он был передвинут на 31 октября 2025 года.

Гражданин Российской Федерации получил постоянный вид на жительство согласно Закону "О нахождении въезде иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике", то это вид на жительство остается действительным до:

До 15 июля 2025 года, если Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) до 30 июня 2025 год не получит необходимые документа на получение статуса постоянного жителя ЕС;

До 17 ноября 2025 года в отношении лиц, которым для запроса статуса постоянного жителя ЕС нужно получить свидетельство о владении госязыком. При условии, что PMLP до 30 июня 2025 года получит информацию о том, что соответствующее лицо до 16 июня 2025 года как минимум один раз сдавало экзамен по госязыку и зарегистрировалось на повторный экзамен, который надо сдать до 30 сентября 2025 года, а PMLP не получило до 31 октября 2025 года не получило необходимые для запроса статуса постоянного жителя ЕС документы.

До дня, когда вступит в силу окончательное решение по запросу статуса постоянного жителя ЕС, если поданы все необходимые для получения этого статуса документы.

В контексте закона обеспечением прожиточного минимума гражданина РФ, запросившего статус постоянного жителя ЕС, является пенсия (размер доходов не оговаривается). То есть, доказывать наличие иных доходов не нужно.

До того дня, когда вступит в силу окончательное решение о присуждении статуса постоянного жителя ЕС, гражданин РФ вправе:

Находиться в Латвии и работать без ограничений, если место жительства задекларировано в Латвийской Республике;

Получать услуги в рамках государственного обязательного страхования здоровья - такие же, как любой обладатель постоянного вида на жительство, задекларировавший место жительства в Латвии;

Получать те же самые услуги, администрируемые Государственным агентством социального страхования и Государственной службы занятости, как любой обладатель постоянного вида на жительство, задекларировавший место жительства в Латвии. Речь идет о получении статуса безработного, экспертизе на инвалидность, услугах по снижению последствий инвалидности, социальных пособиях и услугах самоуправлений.

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