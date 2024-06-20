указывает, что Украина имеет право на самооборону и, как любое государство, имеет право выбирать, к каким международным организациям, наднациональным формированиям или военным союзам она присоединится;

подчеркивает значительный вклад Украины в безопасность евроатлантического региона, то, что Украина защищает эту безопасность самым прямым образом, и ее членство в НАТО значительно укрепит альянс, особенно все дальнейшие возможности защиты и сдерживания восточного фланга НАТО;

ссылается на непоколебимую поддержку народом Латвии независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в признанных международно границах 1991 года, его непоколебимое решение не признавать аннексию незаконно оккупированных украинских территорий, включая Крымский полуостров, как часть агрессии и подчеркивая свою непоколебимую поддержку более глубокой интеграции Украины в евроатлантическое пространство;

решительно осуждает преступления, совершенные вооруженными силами России в Украине против ее гражданского населения и гражданской инфраструктуры;

подчеркивает, что Россия в настоящее время представляет собой главную и прямую угрозу безопасности союзников, миру и стабильности евроатлантического пространства, создающую системные вызовы и угрозы евроатлантическим интересам и ценностям;

принимает во внимание официальную заявку Украины на вступление в НАТО от 30 сентября 2022 года, которую поддерживает большая часть украинского общества;

принимает во внимание выводы, содержащиеся в заявлении, утвержденном на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля 2023 года, о том, что "будущее Украины – это НАТО", "Украина стала все более сотрудничать и политически интегрироваться в Альянс и добилась значительного прогресса на пути реформ" и "мы сможем высказать Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся на это и будут выполнены условия";

подчеркивает, что двери НАТО по-прежнему открыты для всех европейских демократий, которые желают и могут взять на себя обязанности и обязательства, вытекающие из членства в Альянсе, и что Россия не имеет права вето на расширение НАТО или по любым другим вопросам;

указывает на необходимость реализации решений Бухарестского и Мадридского саммитов и укрепления нашей готовности реагировать на новые угрозы и вызовы в Европе и в рамках НАТО;

отмечает, что Украина готова стать членом НАТО в соответствии со статьей 10-й Североатлантического договора, что Украина демонстрирует это защитой основных принципов Североатлантического договора, а также надежностью своих вооруженных сил в борьбе против основных угроз НАТО, и что готовность Украины уже превышает нынешние индивидуальные боеготовности некоторых государств-членов НАТО;

подчеркивает необходимость четкой демонстрации ясного единства и решимости на Вашингтонском саммите, а также готовности всех союзников взять на себя свою справедливую долю ответственности за безопасность всех союзников;

учитывает успешное сопротивление Украины российской агрессии и непоколебимую решимость украинского народа бороться за свою свободу до тех пор, пока агрессор не будет окончательно изгнан с территории Украины,

как парламент одной страны-члена НАТО – Латвийской Республики – поддерживает заявленное желание Украины вступить в НАТО и считает, что Украина соответствует критериям, установленным для членства в НАТО;

подчеркивает, что Латвийская Республика продолжит оказывать всестороннюю и всестороннюю – на уровне правительства, местных самоуправлений, гражданского общества и инициатив НПО – поддержку Украины с целью укрепления ее устойчивости против российской агрессии, и повторно подтверждает свою готовность поддерживать восстановление Украины, особенно Черниговской области;

твердо обязуется поддерживать международные усилия призвать к ответственности всех, кто виновен в военных преступлениях и других тяжких международнхе преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины, и поддерживает создание специального международного трибунала для уголовного преследования лиц, виновных в преступной агрессии;

призывает правительства и парламенты стран НАТО поддержать международное право Украины на самооборону и снять ограничения на использование оружия, поставляемого союзниками по НАТО, против законных военных целей на территории России;

подчеркивает, что Украина взяла необратимый курс на евроатлантическую интеграцию;

призывает НАТО подготовить долгосрочную стратегию и проактивные меры по сдерживанию России, чтобы предотвратить ее угрозы во всех их измерениях, активно защищать демократию и основанный на правилах международный порядок, а также повышать устойчивость альянсов и союзников против агрессивных политических, военных и гибридных дестабилизирующих действий России, которые угрожают альянсам и безопасности союзников;

считает жизненно необходимым использовать возможности, предоставленные Вашингтонским саммитом НАТО, для совместного осознания актуальности решений и прогресса и расширения поддержки альянса Украине практическими мерами, а также для укрепления политического партнерства между НАТО и Украиной;