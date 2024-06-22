В Риге рыбак заметил в Даугаве сильное загрязнение - вместо рыбы на крючок ловятся похожие на влажные салфетки тряпки. В Государственной службе среды (VVD) заявили, что за решение проблемы ответственность несет Рижская дума. Самоуправление пообещало проверить загрязненное место в реке и при необходимости очистить его. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на передачу 4.studija на Латвийском телевидении.

Игорь с единомышленниками рыбачит на берегу Даугавы уже много лет. По его словам, уже принято приходить с мешком для мусора, чтобы убрать за теми, кто любит есть и выпивать на берегу реки. "Я люблю природу, мне никто за это не платит. Кто это уберет, если не мы?", - сказал мужчина.

Рыбак отметил, что мусор скапливается не только на берегах Даугавы, но и в воде. Он показал журналистам 4.studija с помощью удочки, что в русле Даугавы кроется серьезное загрязнение. Из реки быстро были извлечены похожие на влажные салфетки тряпочки.

"Если ловишь на "донку", то там за один заброс три тряпки можно вытащить, а если забрасываешь спиннинг ближе к берегу, то каждый второй, каждый третий заброс - тряпочка", - сказал Игорь.

Влажные салфетки, которые попадают в окружающую среду, опаснее, чем кажется, потому что содержат пластиковые волокна, которые, в отличие от бумажных салфеток, не растворяются в воде. Их можно сравнить с пластиковыми бутылками, которые также не разлагаются на мусорном полигоне. Теперь эти салфетки в больших количествах оказались в Даугаве.

Рыбак подозревает, что виновных нужно искать в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) - на территории, где проводится технический осмотр.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс опроверг такую вероятность и пояснил, что инспекторы техосмотра в своей работе используют только бумажные полотенца.

"Специальным мылом моют грязные руки, а грязные бумажные полотенца выбрасываются рядом с раковиной. И еще один, самый важный аспект заключается в том, что канализационные воды не сливаются в Даугаву, а сразу попадают в очистные сооружения", - отметил он.

Журналисты 4. Studija также убедились в том, что на станции техосмотра действительно используются розовые бумажные полотенца. Это означает, что виновного в загрязнении Даугавы нужно искать в другом месте. В окрестностях расположено несколько производств.

Передача обратилась за помощью в решении ситуации к Rīgas ūdens, которое посоветовало обратиться в Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы, поскольку именно он обслуживает систему ливневой канализации города. Там порекомендовали обратиться в VVD.

Директор Лиелригского регионального управления VVD Калвис Авотиньш отметил, что в конкретном месте есть два выхода ливневой канализации.

"Возможно, что через нелегальные подключения эти салфетки попали в систему и во время ливней были вынесены наружу в этот канал. Второй вариант - на противоположной стороне канала находятся небольшие садовые участки с децентрализованными системами канализациями и потенциальными выходами", - заявил Авотиньш.

В VVD подчеркнули, что за это отвечает Рижская дума. Департамент жилья и окружающей среды контролирует работу децентрализованной системы канализации в городе, действовать нужно будет и Департаменту внешнего пространства и мобильности. А именно, проверить, нет ли у конкретной сети незаконного подключения.

Устранение загрязнения, вызванного бытовыми отходами, является обязанностью самоуправлений, поскольку они отвечают за санитарную чистоту на своей территории. Рижская дума обещает действовать. Sadzīves atkritumu radīto piesārņojumu likvidēšana ir katras pašvaldības pienākums, jo tā atbild par sanitāro tīrību savā teritorijā. Rīgas domē sola rīkoties.

"Эти тряпки, салфетки могли быть просто выброшены кем-то в бочку для ассенизации, или просто сброшены в реку, либо в ливневую канализацию. Так что выяснить, откуда они появились, практически невозможно. Департамент жилья и окружающей среды в этом случае обследует это место и определит, требуется ли очистка", - заявил исполняющий обязанности главы Отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Тем временем в Rīgas ūdens напомнили, что в унитаз нельзя кидать мокрые салфетки - они создают проблемы в бытовой канализации. В зданиях они могут засорить внутренние трубы со всеми вытекающими отсюда последствиями, а в системах Rīgas ūdens - затруднить работу канализационных насосных станций и создать дополнительную нагрузку, а в более тяжелых случаях есть риск повреждения механического оборудования.

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