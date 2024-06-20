Сегодня в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о защите прав детей, которые гласят, что если в многодетной семье кто-то из детей является военнослужащим службы государственной обороны (СГО), то в дальнейшем эта семья сохранит статус многодетной семьи, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Установлено, что в дальнейшем ребенком многодетной семьи будет считаться в том числе совершеннолетнее лицо в возрасте до 24 лет при условии прохождения 11-месячной СГО. Сейчас это правило распространяется только на молодых людей до 24 лет, если они получают общее, профессиональное или высшее образование.

"Сейчас семьи, чьи дети поступили на службу из вуза или профессионального учебного заведения, временно прервав учебу, сохраняют статус многодетной семьи, а семьи, чьи достигшие призывного возраста дети будут призваны в летние месяцы сразу после окончания средней школы, потеряют этот статус, хотя фактически ситуация идентична. В этом случае призывник не имел возможности поступить в вуз, так как прием в него еще не начался", - подчеркивает председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Лейла Расима.

"Сохранение статуса многодетной семьи для семей, чьи дети будут нести СГО, означает то, что эти семьи не потеряют возможности пользоваться различными льготами и скидками, которые им предоставляют государственные, муниципальные и частные предприятия", - отметила Расима.

Изменения вступят в силу на следующий день после обнародования принятых поправок к закону.

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