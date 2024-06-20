Комиссию Сейма по иностранным делам в дальнейшем будет возглавлять депутат Инара Мурниеце (Национальное объединение), решили сегодня депутаты комиссии.

Руководство комиссии переизбрано в связи с тем, что ее прежний председатель Рихард Колс избран в Европейский парламент.

Комиссия по иностранным делам рассматривает связанные с иностранными делами правовые акты, а также осуществляет парламентский контроль за сферой иностранных дел. Перед обсуждением на заседании Сейма комиссия принимает решение о межгосударственных договорах, присоединении Латвии к международным конвенциям, а также по другим связанным с иностранными делами вопросам.

В комиссии согласовываются внешнеполитические установки и предложения нашей страны по развитию межгосударственных отношений. Комиссия рассматривает и утверждает кандидатуры номинированных послов Латвии, и ее мнение является рекомендательным для президента страны, который назначает послов на должность.

Комиссии Сейма работают в определенной сфере законодательства, осуществляют надзор за деятельностью исполнительной власти, а также выполняют другие задачи, соответствующие специфике работы комиссии. Комиссии Сейма подготавливают к рассмотрению дела, которые обсуждаются на заседаниях Сейма. На основании решений Сейма комиссии рассматривают законопроекты, предложения и заявления.

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